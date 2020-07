Sammenlignes med flop: - Forfærdeligt

Det spanske mesterskab blev endegyldigt tabt for FC Barcelona torsdag aften, da Real Madrid vandt med 2-1 over Villarreal. Samtidig løb Martin Braithwaite og FC Barcelona ind i et nederlag til Osasuna på hjemmebane.

Her blev det til en startplads for danskeren, men han har ikke fået den bedste medfart fra de spanske medier, som bestemt ikke er imponerede over, hvordan den danske landsholdsspiller klarede sig.

Den catalanske sportsavis Sport peger blandt andet på, at der manglede tilstedeværelse fra Braithwaite, ligesom de offensive løb ikke var gode nok, ligesom han så ud til at være uden forbindelse til resten af holdet.

Dog går den Madrid-baserede sportsavis AS endnu hårdere til danskeren, som de sammenligner med floppet Kevin Prince Boateng.

- Forfærdeligt spil af danskeren, der hver dag mere og mere ligner Boateng. Ingen rytme og uden evne til at komme ud af sin markering. Det er spil, der simpelthen er fladt og sterilt på alle måder, skriver de og fortsætter:

- Den første tid i Barcelona var opmuntrende, men det ser ud til, at hans magi er forsvundet efter genstarten. Lige nu ser det ud til, at hans fremtid er et andet sted end Barcelona, lyder det fra den spanske sportsavis.

Undervejs i kampen fik Martin Braithwaite bolden i kassen, men det blev siden annulleret for offside efter et VAR-gennemsyn.

Martin Braithwaite startede på banen i opgøret mod Osasuna. Foto: ALBERT GEA/Ritzau Scanpix

