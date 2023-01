Saudi-skifte var ikke planen: De afviste Ronaldo

Cristiano Ronaldo forsøgte at vende 'hjem' til Real Madrid, der dog hurtigt kunne afvise portugiserens krav

Cristiano Ronaldos kontroversielle skifte til Al Nassr FC i Saudi-Arabien har sat gang i en flodbølge af reaktioner fra nær og fjern.

Ganske forståeligt.

Men nu skriver normalt velinformerede Bild, at et skifte til oliestaten slet ikke var Ronaldos førsteprioritet - de mange, mange millioner til trods.

Der har været skrevet vidt og bredt om portugiserens ønske om at finde en Champions League-klub, og det er ifølge det tyske medie også korrekt.

Men helt konkret var det et skifte tilbage til Real Madrid, som var den klare plan A.

Det blev i sidste ende Musalli Al-Muammar, der fik lov at punge ud for portugiseren. Foto: Al Nassr FC

Der er ingen tvivl om, at et skifte tilbage til kongeklubben, hvor Ronaldo havde sine velmagtsdage, ville have været en mere velpoleret afslutning på en fantastisk karriere, men ...

Fodbold er som bekendt benhård business.

Bild, der baserer sine informationer på insider-kilder i Real Madrid, skriver således, at den spanske storklub nok godt kunne have fundet plads til at skrive med Ronaldo som en gestus.

Men portugiserens lønkrav var ALT for voldsomme, så det nærmere var klubben, der gjorde Ronaldo en tjeneste - og ikke omvendt.

Cristiano Ronaldo har tidligere opnået store ting med Real Madrid. Arkivfoto: Hannah McKay/Ritzau Scanpix

Dermed blev det hurtigt og nemt et 'nej tak' fra madrilenerne, der i den reelle verden ikke så Ronaldo som en del af det nye yngre Real.

I sin periode i Real Madrid fra 2009-2018 vandt Ronaldo bl.a. fire Champions League-titler og blev klubbens mest scorende spiller gennem tiden.

Nu bliver Ronaldo til gengæld den bedst tjenende fodboldspiller nogensinde og kan selv fyre sin cheftræner i Al Nassr, hvis han er utilfreds ...

