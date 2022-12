Scorede - men anede intet

Álvaro Morata bragte Atlético Madrid på 2-0, men han vidste ikke, at han havde scoret

Det er sjældent, at fodboldspillere har så ondt, at de ikke kan juble, og især ikke når de selv scorer.

Torsdag aften ville Atlético Madrid-stjernen Álvaro Morata da også gerne juble, men der gik lidt tid, før han vidste, han havde scoret.

Morata rykkede forbi sin nærmeste modstander og ind i feltet. Her afsluttede spanieren, men bolden blev rettet af og gik langt op i luften. Samtidig gik han i græsset og tog sig til sin ene fod med ryggen til mål.

Bolden begyndte så småt at forlade de høje luftlag og endte såmænd i mål. Atlético-spillerne begyndte at juble, bare ikke Morata. Han blev liggende, inden han pludselig også fandt ud af, at der var mål.

Og så var han hurtigt oppe og tonsede hen til holdkammerat Antoine Griezmann for at juble. Det gjorde pludselig ikke ondt mere.

Den er god nok. Du har scoret, Álvaro. Foto: Pierre-Philippe Marcou/Ritzau Scanpix

- Jeg lå i græsset og havde ikke set noget som helst. Jeg troede, at Griezmann havde scoret, fordi han så så glad ud, siger Morata efter sejren ifølge TV 2 Sport.

- Så længe det hjælper holdet, er jeg glad.

Han scorede til 2-0 mod Elche, hvilket også blev kampens resultat. Madrid-klubben genoptager dermed sin La Liga-sæson med tre point og ligger nu på tredjepladsen efter FC Barcelona og Real Madrid.

Real Sociedad på fjerdepladsen er et point efter, men har spillet en kamp mindre en Atlético.