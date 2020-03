Scorede mod Danmark: Nu er han død af corona

Den tidligere spanske landsholdsspiller José Luis Capón bukkede søndag under for coronavirussen

Coronavirussen trækker dag efter dag et uhyggeligt spor i Italien og i Spanien, hvor tusinder er bukket under.

Søndag gik det så ud over den tidligere fodboldspiller José Luis Capón, der smittet med virussen afgik ved døden, 72 år gammel. Det skriver flere spanske medier.

Atlético Madrid har på sin hjemmeside og på de sociale medier hyldet Capón:

La familia atlética está de luto. Ha fallecido una de nuestras grandes leyendas: José Luis Capón. Siempre estarás en nuestros corazones.

Descanse en paz.

https://t.co/9mPvtmHg0r pic.twitter.com/qdFSv0J7KB — Atlético de Madrid (@Atleti) March 29, 2020

- Atlético-familien er i sorg. En af vore store legender er gået bort: José Luis Capón. Du vil altid være i vore hjerter, skriver klubben, der også har bekendtgjort, at flagene på Wanda Metropolitano vil være på halv stang i et døgn.

José Luis Capón kom til Atlético Madrid i 1969, hvor han dog ikke var en fast del af det hold, der i sæsonen 1969/70 vandt mesterskabet. Det var han heller ikke sæsonen efter, hvorfor han tog et smut om Burgos, men kom tilbage i 1972.

Her blev han for første gang spansk mester - et kunststykke, han gentog i 1977, efter at han året inden havde vundet den spanske pokalturnering og i 1974 Intercontinental Cup, der senere er blevet erstattet af VM for klubhold.

Desuden var han i 1974 med til at tabe finalen i Europa Cup'en for mesterhold (det senere Champions League), da Atlético efter 1-1 i den første kamp fik klø 4-0 i omkampen af Bayern München efter to scoringer af henholdsvis Uli Hoeness og Gerd Müller. Der spillede danske Johnny Hansen begge kampe for tyskerne.

Capón, der opererede som back - mest i venstre side, men han kunne også spille i højre - fik desuden 13 landskampe for Spanien med en scoring til følge.

Den faldt pudsigt nok mod Danmark i EM-kvalifikationen i 1976, som Spanien vandt 2-0 - i øvrigt også med Johnny Hansen på banen.

Da José Luis Capón trak sig tilbage i 1980 efter i alt 269 kampe for Atlético Madrid blev han den hidtil sidste spiller, der har fået en testimonial-kamp for klubben. Det skete, da klubben på det nu hedengangne Estadio Vicente Calderón tabte 3-0 til Sovjetunionen.

