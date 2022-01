Scorer kassen på ingenting: Har tjent 654.000 kroner i minuttet

Real Madrid får ikke meget valuta for pengene, når det handler om Gareth Bale. Waliseren har blot spillet 193 minutter, men tager sig ganske fint betalt for det

Gareth Bale har opnået store ting med Real Madrid, hvor han med vigtige mål blandt andet har været med til at afgøre Champions League- og pokalfinaler.

Succesen ligger dog efterhånden nogle år tilbage, og heller ikke i denne sæson er det blevet til meget spilletid. Waliseren har spillet så lidt, at den spanske avis AS har regnet på, hvad han har tjent i minuttet. Og det er ikke småpenge.

32-årige Bale har spillet 193 minutter for Real Madrid i indeværende sæson, og ifølge avisens beregninger giver det en minutløn på 88.000 euro svarende til 654.000 kroner. Vel at mærke efter skat, hvorfor Real Madrids udgifter skulle være noget højere.

Udover de sparsomme minutter på banen må man nok forvente, at Bale rent faktisk møder op til træning, men den arbejdsindsats har spanierne ikke inddraget i regnestykket.

Gareth Bale scorede sæsonens hidtil eneste mål i 3-3-kampen mod Levante i august. Foto: ALBERTO SAIZ/Ritzau Scanpix

Gareth Bale har blot været involveret i tre kampe i denne sæson, og det var La Ligas første tre runder. Her startede han godt og vel en time i alle kampe. Siden har han siddet ude med først en knæskade og efterfølgende en lægskade, inden han missede to kampe med coronavirus.

I weekendens kamp mod Getafe var det et slag, der holdt ham ude af truppen, og ifølge AS er det netop Bales problem, at der ikke skal meget til, før han melder afbud.

- Klubben ved, at han blive udtaget til Valencia-kampen, men med Gareth er det meget svært at forudsige det sportslige niveau, da han er en fodboldspiller, der trækker i håndbremsen så snart han føler det mindste, rent muskulært. En forsigtighed, der sammen med hans skader betyder, at han har været sin værd sin vægt i guld hver eneste gang, han har været i aktion for Real Madrid, lyder det i avisen, der også bemærker, at Bale i denne sæson har spillet mere for Wales end for Real Madrid.

Real Madrid kan glæde sig over, at de slipper af med Bales løn til sommeren, hvor kontrakten udløber. Spørgsmålet er, om han allerede forsvinder i januar-transfervinduet.

I sidste sæson var han udlejet til Tottenham i Premier League, hvor det trods alt blev til 16 mål i 33 kampe.

