Se Barça og Real i aften: Fodboldfest på Ibiza

Onsdag aften er der fodboldfest på Ibiza med FC Barcelona på gæstelisten.

Øens bedste fodboldhold, UD Ibizia-Eivissa, har fået fornøjelsen af at være vært kl. 19.00, når Lionel Messi, Antoine Griezmann og resten af stjerne-slænget fra Catalonien skal forsøge at kæmpe sig videre i Copa del Rey.

Ekstra Bladets + kunder er også inviteret, når den spanske pokalturnering går ind i sin afgørende fase med 1/16-finalerne på programmet.

Som abonnent kan du se Barcelonas kamp og mange flere fra turneringen. Senere samme aften er Real Madrid såmænd på plakaten.

Ligesom FC Barcelona skal den spanske gigant op mod en 'miniput' fra den tredjebedste række. Zinedine Zidane skal gøre sine tropper klar til en udebanetur til sneklædte Salamanca, hvor både bane- og vejrforhold kan spille en rolle i forhold til en mulig sensation.

Chancerne for højspænding og risikoen for chok-exit er blevet markant større i år, hvor der er rusket op i formatet i Copa del Rey. Det påpeger Morten Glinvad, der er ekspert i spansk fodbold.

- Det er ikke noget nyt, at Real Madrid og Barcelona skal møde hold fra den tredjebedste række. Den store forskel er, at de nu skal afgøre avancementet over en enkelt kamp. Det skaber en spænding, og det bliver lige pludselig meget realistisk, at der kan komme en overraskelse, siger Glinvad.

- Jeg ser ikke de her kampe som en 'walk over'. Real Madrid skal f.eks. spille på et lille atletik-stadion, og der er de her klassiske elementer i pokalfodbold, som kommer i spil, lyder ekspertens vurdering.

Glinvad kommenterer selv den spanske liga på TV 2, og har i mange år fulgt begge turneringer tæt. Efter hans opfattelse er det nye format blevet modtaget vel i Spanien,

Han påpeger, at den nye variant giver en mere klassisk stemning af pokalturnering, ligesom de store hold nu ikke kan tillade sig at tage for let på opgaverne med tanke på at klare sagerne i muligt returopgør. Den chance eksisterer ikke længe.

Det gør muligheden til gengæld for at følge med på Ekstra Bladet + - og du kan onsdag aften få fornøjelsen af følgende kampe:

Kl. 19.00: Ibiza - FC Barcelona

Den nye Barcelona-træner Quique Setien fik i weekenden en sejr over Granada i sin debut. Men det var langt fra en imponerende af slagsen, og topholdet måtte vente til et kvarter før tid, før Lionel Messi scorede opgørets eneste mål. Nu venter så en kamp, hvor mandskabet er endnu større favoritter, og presset er ikke blevet mindre. På den anden side står et Ibiza-hold, hvis træner, Pablo Alfaro, har bebudet, at der venter gæsterne en fodboldkrig. Han kalder det er en gave til øen, at lodtrækningen faldt ud således.

Kl. 19.00: Elche - Athletic Bilbao

Athletic Bilbao har i denne sæson vanen tro holdt fast i klubbens egne spillere fra regionen. Det er der også god grund til, for det er en talentfuld trup, Gaizka Garitano råder over. Stiller de med stjernerne mod Elche, kan seere glæde sig til blandt andet at nyde Inaki Williams og klub-legenden Iker Muniain.

Rodrygo har fået masser af spilletid for Real Madrid i denne sæson. Foto: Juan Medina/Ritzau Scanpix

Kl. 21.00: Salamanca - Real Madrid

Der blæser igen positive vinde over Real Madrid. Klubben topper den bedste spanske række og indledte 2020 med at vinde den spanske Super Cup i Saudi-Arabien. Zinedine Zidane har haft held med at give plads til to brasilianske stjerner på kanterne, og for underholdningens skyld, kan man kun håbe, at både Rodrygo og Junior Vinicius er med fra start mod Salamanca.

K. 21.00: Real Sociedad - Espanyol

Real Sociead har været en af de positive oplevelser i denne sæson i den spanske liga. Det er sprudlende fodbold, der bliver praktiseret, og det skyldes ikke mindst norske Martin Ødegaard. Han har sammen med den spanske stjerne Mikel Oyarzabal været med til at orkestrere en offensiv, der lige nu kun er overgået af Real Madrid og Barcelona i at producere mål i La Liga.

Kl. 21.00: Logrones – Valencia

Valencia skal i den grad have vasket en kæmpe plet væk, efter at Daniel Wass og holdkammeraterne i weekenden blev ydmyget på Mallorca. Oprykkerne vandt 4-1, og derfor er der god grund til at tro, at det bliver en flok sultne gæster, som møder op i Logrones. Spørgsmålet er, om udeholdet har råd til at spare stjerner efter weekendens blamage?