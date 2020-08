Se beviset: Guardiola er i Barcelona

Så ruller 2. division igen, og Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.

Mens rygterne om at Lionel Messi vil forlade Barcelona til fordel for Manchester City buldrer derudaf, befinder Pep Guardiola sig i netop Barcelona, hvor han er set spise på en restaurant, ligesom der er lagt et billede op af Pep Gardiola på Instagram, der skulle være taget fredag aften.

Det spanske medie EL Chiringuito påstår, at Pep Guardiola på sin tur skal mødes med Lionel Messi ansigt til ansigt, og at de to allerede skulle have talt i telefon sammen i tre timer om et skifte.

Lionel Messi er i dag 33 år. Han og Guardiola kender hinanden særdeles godt, da de arbejdede sammen i perioden fra 2008 og frem til 2012, hvilket er en af Barcelonas med succesfulde perioder. Her vandt klubben med Guardiola i spidsen og Messi som stjernen to Champions League-titler og tre spanske mesterskaber.

Andre medier rygter i øjeblikket Messi til Juventus, hvor han i så fald vil blive forenet med sin tidligere store rival Cristiano Ronaldo. PSG har også været nævnt som en mulig destination for Messi, der åbent har fortalt, at han ønsker at forlade Barcelona.

Se også: 'Kun to ligaer er i spil for Messi'

- Det var en kniv i hjertet på Messi

Se også: - Messi har begået en kæmpe fejl

Se også: Kæmpe Messi-chok: Vil væk nu