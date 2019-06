Se billederne: Real Madrid viser ny angriber frem

Luka Jovic og Eden Hazard er ikke de eneste nye offensivimpulser, der rammer Real Madrid denne sommer.

Sidste sommer sikrede man den brasilianske teenage-angriber Rodrygo Silva de Goes fra Santos på en kontrakt gældende fra denne sommer.

Tirsdag eftermiddag er den 18-årige brasilianer så endelig blevet vist frem på Bernabeu.

Og den unge brasilianer har set godt efter, hvordan Eden Hazard gjorde ved sin fremvisning.

Præcis som belgieren gjorde det, så valgte Rodrygo Silva de Goes også at kysse klublogoet på den hvide trøje under sin præstation.

Rodrygo viste også sine evner frem som hovedstødsjonglør, ligesom han iført jakkesæt blev fotograferet med både sin familie og klubpræsident Florentino Perez.

Rodrygo kysser klublogo på første dag i Madrid. Foto: Sergio Perez/Ritzau Scanpix

I efteråret var han blandt de ti nominerede til ungdommens Ballon d'Or-pris, Trophee Kopa, der uddeles til den bedste spiller under 21 år.

Dengang var det sammen med navne som Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Houssem Aouar (Lyon), Patrick Cutrone (Milan), Ritzu Doan (Groningen), Gianluigi Donnarumma (Milan), Amadou Haidara (Salzburg), Justin Kluivert (Roma/Ajax), Kylian Mbappe (Paris SG) og Christian Pulisic (Dortmund).

Debuten for Santos kom allerede i efteråret 2017 som 16-årig og 50 dage efter 17-års-fødselsdagen kom debuten i den sydamerikanske Champions League, Copa Libertadores, hvor han er den yngste Santos-spiller, der nogensinde har optrådt.

Kort efter blev han også yngste brasilianer nogensinde til at score i turneringen, og det var nok for Real Madrid til at slå til og smide 337 millioner kroner for angriberen, der dog først kunne skifte til Real Madrid efter at have rundet 18 år. Det har han nu, og derfor blev han tirsdag præsenteret på sin nye hjemmebane.

I den sidste tid i Santos nåede han at spille med 11-tallet, som også Neymar bar i samme klub, og Rodrygos evner kommer da heller ikke fra fremmede. Hans far Eric Batista de Goes var højre back i den næstbedste brasilianske række fra midt i nullerne og frem til karrierestoppet i 2016.

Udover Rodrygo har Real Madrid også forstærket sig med Eder Militao, Eden Hazard, Ferland Mendy og Luka Jovic denne sommer.

Se billederne herunder: Fotos: Oscar del Pozo/Sergio Perez/Ritzau Scanpix

