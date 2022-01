Se de skandaløse scener: Nu genoptages den

Der er garanti for drama, når de spanske lokalrivaler Sevilla og Real Betis tørner sammen.

Lørdag aften kammede begivenhederne dog fuldstændig over, da ottendedelsfinalen i Copa del Rey mellem de to rivaler blev suspenderet, efter at Sevillas Joan Jordan var blevet ramt i hovedet af kasteskyts fra Betis' fansektion fem minutter inden pausen.

Kampen var afbrudt i tre kvarter, inden beslutningen blev truffet om at afbryde opgøret.

Søndag morgen er det kommet frem, at kampen genoptages søndag eftermiddag klokken 15.00 dansk tid.

Kampen genoptages i 40. minut og spilles bag lukkede døre.

Kampen genoptages i 40. minut og spilles bag lukkede døre.

Joan Jordan gik i græsset ved stillingen 1-1,og han blev ramt af kasteskyts lige efter at Nabil Fekir havde udlignet for hjemmeholdet Betis.

