Se den vilde kasse: Real booker finaleplads

Real Madrid spillede sig onsdag i finalen i den spanske Super Cup, da Valencia blev slået 3-1 i det nye turneringsformat i Saudi-Arabien.

Med start fra denne vinter spilles den spanske Super Cup i en treårig periode i Saudi-Arabien som en miniturnering med deltagelse af fire hold.

Derfor blev kampen spillet på stadionet King Abdullah Sports City i byen Jeddah.

Danske Daniel Wass spillede hele kampen for Valencia, og han kunne efter et kvarter se Toni Kroos bringe Real foran 1-0 på et hjørnespark, da Valencia-keeper Jaume Domenech var langt ude af sit mål.

Isco sørgede med en flad afslutning i feltet for 2-0 seks minutter før pausen, og i anden halvleg øgede Luka Modric, inden Valencias Daniel Parejo reducerede på et straffespark.

Dermed er Real klar til at møde enten FC Barcelona eller Atlético Madrid, som torsdag spiller deres semifinalekamp.

Også Luka Modric kunne fejre en scoring. Foto: GIUSEPPE CACACE/AFP/Ritzau Scanpix

Normalt er Super Cup-kampe i de europæiske lande et opgør, der spilles som kickstart før en ny sæson, hvor mesterholdet og pokalvinderen fra den forgangne sæson tørner sammen.

Det nye spanske koncept er i stedet en decideret turnering med de fire hold som deltagere fra 8. til 12. januar.

Kritik i den spanske offentlighed har klæbet til formatet siden offentliggørelsen. Kritikken er både gået på den enorme økonomi i aftalen samt Saudi-Arabiens tilgang til demokrati og menneskerettigheder.

Ifølge AFP modtager Spaniens Fodboldforbund (RFEF), som er ansvarlig for Super Cuppen, i den treårige periode 120 millioner euro (cirka 896 millioner kroner) for at flytte eventen til Saudi-Arabien.

RFEF har tidligere oplyst, at de penge vil blive brugt på kvindefodbold og de lavere rækker i spansk fodbold.

Der er også store penge i det for klubberne. En finaleplads til Barcelona og Real Madrid er anslået at være ti millioner euro (cirka 74 millioner kroner) værd, mens udbyttet er lidt mindre for Atlético og Valencia.

Tidligere onsdag svarede Barcelona-træner Ernesto Valverde på kritikken af hele konceptet og salget til Saudi-Arabien.

