Se episoden: Uønsket stjerne i flæsket på fans

Det har ikke været lige sjovt at spille for FC Barcelona denne sæson.

Særligt ikke for Samuel Umtiti, der faktisk ikke har tilbragt så meget som ét minut på grønsværen.

Den franske verdensmester i 2018 er blevet frosset fuldstændig ude af den spanske storklub, som har 'tilbudt' at rykke franskmandens kontrakt itu.

Det forslag har Umtiti afvist, og det er faldet nogle fans for brystet, at FC Barcelona skal betale en klækkelig hyre til Umtiti, der næppe kommer i kamp i den nærmeste fremtid.

Samuel Umtiti (nr. to fra venstre i forgrunden) kan bare se til, mens Xavi giver instrukser til træning. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

En håndfuld såkaldte fans gik onsdag over stregen, da de stillede sig foran forsvarsspillerens bil, da han var på vej væk fra træning.

En enkelt fan hoppede op på motorhjelmen, da Umtiti holdt stille og forsøgte at få fansene væk fra vejen. Det gjorde franskmanden så rasende, at han hamrede speederen i bund og trak ind til siden for at få et alvorsord med fansene.

Det skriver flere internationale medier - heriblandt Daily Mail, som citerer Umtiti for at sige.

- Kom her! Har du lyst til at betale for bilen? Hvorfor gør du sådan noget? Har du nogen anelse om, hvad respekt er?

Herefter går Samuel Umtiti tilbage mod sin bil, inden videoen stopper.

Se episoden her:

Det skal nævnes, at flere fans råber Umititis navn og forsøger at få en selfie eller en autograf under episoden. Det er franskmanden dog ikke lige i humør til.

En del af FC Barcelona-fansene har set sig sure på Umtiti, fordi han valgte at blive på sin dyre kontrakt i sommer, selv om den finansielt kriseramte storklub desperat forsøgte at komme af med ham for at lette lønbudgettet.

Daværende cheftræner Ronald Koeman frøs derefter Umtiti ude af truppen, og foreløbigt virker det ikke til at Xavi Hernandez kommer til at tø op over for Umtiti, der har kontrakt med catalonierne frem til sommeren 2023.