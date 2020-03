Se videoen: Braithwaite tager pis på sig selv

Martin Braithwaite har taget revanche for sit kiksede finteforsøg i forbindelse med præsentationen i Barcelona

De er obligatoriske, og de går ofte galt.

Spanske fodboldklubbers præsentationer af nye spillere omfatter ofte et par tricks med bolden på fødderne, men ligesom så mange andre måtte danske Martin Braithwaite sande, at det ikke er så let, når alles øjne er rettet mod en.

Under præsentationen i FC Barcelona ville Braithwaite lige forsøge sig med det såkaldte 'rainbow flick', men kiksede i en sådan grad, at folk naturligvis sad klar med bemærkninger på sociale medier.

De drilske kommentarer har dog ikke sat sig mere dybt i Braithwaite, end at han er i stand til at udvise en solid portion selvironi.

Det gør han i en video på Instagram, hvor han også tager flot revanche for miseren på Camp Nou.

- Det var SÅDAN, det var meningen, at det skulle gå, skriver Braithwaite i en kommentar til videoen, hvor den så omtalte finte udføres til noget, der minder om perfektion.

Martin Braithwaite selvtræner i øjeblikket ligesom resten af Barcelona-truppen.

Han har været nødt til at flytte midlertidigt hjem til sit gamle hus i Madrid, fordi hans hotel i Barcelona lukkede på grund af coronavirus. Det kan du læse mere om herunder.

Foto: NACHO DOCE/Ritzau Scanpix

