Seere reddet i sidste øjeblik: Her kan du se Barcelona-Real Madrid

Tilhængere af FC Barcelona, Real Madrid eller bare spansk fodbold kan ånde lettet op.

Copa del Rey-semifinalerne mellem de to stjernespækkede mandskaber bliver nemlig vist på streamingtjenesten Strive, der også har rettighederne til kampene fra den spanske liga.

Det lignede ellers længe, at hverken Strive eller andre traditionelle danske fodboldkanaler ville vise kampene, men det har Strive altså ændret på. Det meddeler de ifølge bold.dk og BT.

- Det er fantastisk at kunne vise et historisk og klassisk fodbolddrama. Det var oplagt for os at erhverve rettighederne til dobbeltopgøret i Copa del Rey. Strive er jo fansenes kanal, og de her kampe hører naturligt hjemme hos os, fortæller Kristian Hysén, som administrerende direktør i IMG Nordic, der ejer Strive Sport.

Herlig nyhed: El Clásico BLIVER vist på dansk imorgen! @strivesport har netop sikret rettighederne til at kunne vise begge Copa del Rey-semifinaler mellem Barcelona og Real Madrid. 1. kamp i morgen kl. 21.00. 3 Clásicos på en måned på Strive #clasIIIco pic.twitter.com/jjzFcTazGL — Morten Glinvad (@MortenGlinvad) 5. februar 2019

Den første semifinale mellem FC Barcelona og Real Madrid bliver vist onsdag aften klokken 21.00 med Morten Glinvad som kommentator. Det andet opgør spilles den 27. februar.

I den anden Copa del Rey-semifinale mødes Real Betis og Valencia, og de kampe vises også på Strive.

Helt lovligt: Sådan kan du se Messi og Ronaldo spille - gratis

Spillet om Eriksen: Sådan afgøres hans fremtid