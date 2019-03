Seertal eksploderer: Han lokkede 40 millioner til skærmen

Den kinesiske interesse for lørdagens derby mellem Barcelona og Espanyol er eksploderet, efter at angriberen Wu Lei er kommet på hold-kortet hos gæsterne

- Keep calm and watch Messi-Wu Lei.

Sådan lyder budskabet fra den kinesiske TV-kanal PPTV, som lørdag sender kampen mellem Barcelona og Espanyol til fodboldfans i det store land mod øst.

Messi-Wu Lei. Ikke Barcelona-Espanyol.

Angriberen skiftede i januar til Espanyol fra kinesiske Shanghai SIPG F.C efter en sæson, hvor han både vandt en liga-titel og topscorer-prisen efter 27 mål i sæsonen.

Og mens Wu Lei formentlig ikke er et navn, der ringer mange klokker hos europæiske fodboldfans, så er hans spanske fodboldeventyr blevet lidt af en sensation i Kina.

Espanyol oplyser, at mere end 50 kinesiske journalister er ankommet for at dække kampen, og PPTV, som ejer rettighederne til kampen, har ifølge AS haft et hold af reportere i byen siden mandag.

De har dækket alle aspekter af Wus forberedelser til kampen, hvor nogle har været stationeret ved klubben træningsanlæg. Andre har sågar opsøgt virksomheden, der trykker spillertrøjerne, for at dokumentere processen for de kinesiske seere.

Wu Lei og holdkammeraterne inden kampen mod Sevilla, som de blåstribede tabte 1-0. Foto: JOSEP LAGO/Ritzau Scanpix

Og den store interesse fra Riget i Midten kan i den grad mærkes i klubben, der inden lørdagens kamp indtager en 13. plads i La Liga.

Da Wu Lei debuterede mod Villarreal, blev kampen ifølge spanske Marca set af cirka 177.000 spanske TV-seere.

I Kina var antallet af mennesker, der så kampen, mere end 40 millioner.

Og det på trods af, at Wu Lei startede på bænken og kun fik de sidste 12 minutter på banen.

Fra starten af sæsonen og frem til slutningen af december havde Espanyol syv millioner TV-seere til deres kampe. I alt.

Så det er ikke svært at forestille sig, at Barcelona-klubben er mere end tilfredse med tilgangen af Lei, som på rekordfart er blevet manden med den mest solgte spillertrøje i klubben. Ifølge klubben selv er deres merchandise-salg steget med 35 procent alene i løbet af de sidste måneder.

Om hypen er nok til at skaffe Espanyol en sejr på udebane over Barcelona, ser dog straks mere tvivlsomt ud.

Storklubben har vundet sine seneste seks kampe. Og selvom kinesiske medier har udråbt kampen til et opgør mellem Wu Lei og Messi, så vil alt andet end en sejr til værterne og den argentinske troldmand stå tilbage som en overraskelse.

Men alt kan som bekendt ske i verdens mest populære sportsgren, og kinesiske fans og journalister vil uden tvivl krydse både fingre og tæer for, at deres helt vil gøre en god figur lørdag eftermiddag.

Wu Lei har spillet i Espanyols seneste syv kampe, hvoraf de sidste fem har været fra start. Det er blevet til en enkelt scoring for angriberen indtil videre.

Se også: Messi overrasker: Savner Ronaldo

Se også: Rivalen raser: 'Suarez burde udelukkes på livstid'

Se også: Real-rygter tager til: - Jeg vil elske det