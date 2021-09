Sene scoringer redder Real Madrid

Valencia var på vej mod et stort resultat, da Real Madrid søndag var på besøg i en tidlig topkamp i La Liga.

Daniel Wass og co. kom foran i anden halvleg og holdt fast i sin føring, indtil stadionuret rundede 85 minutter.

Herfra gik det hurtigt ned ad bakke for Valencia, der på to minutter gik fra at være foran 1-0 til at være bagud 1-2.

Det var scoringer af Vinicius Junior og Karim Benzema, der vendte kampen på hovedet. Benzema endte som matchvinder.

Real Madrid og Valencia var inden kampen á point med ti hver i den sjove ende af tabellen. Nu ligger Real alene i toppen med 13 point. Atlético Madrid og Valencia har 11 og 10 på anden- og tredjepladsen.

Det var Valencias Hugo Duro, der sendte Valencia i front cirka midtvejs i anden halvleg. En høj bold blev sendt ind i feltet, og med en flot halvflugter sendte Duro bolden i mål.

Målet udløste et tungt Real Madrid-pres, og gæsterne fra hovedstaden endte altså med at få tre point ud af bestræbelserne.

Først udlignede Vinicius Junior, og brasilianeren endte med at have næstsidste fod på bolden ved føringsmålet, da han sendte et indlæg ind i feltet, som Karim Benzema headede i kassen.