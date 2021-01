Sensation klar til Braithwaite

Gigantisk pokal-chok

Med syv point op til førende Atlético Madrid og endda to kampe mere spillet, så får Martin Braithwaite og FC Barcelona svært ved at vinde det spanske mesterskab i år.

Med Paris SG som modstander i 1/8-finalerne i Champions League ser også vejen til den titel svær ud, og derfor kunne den spanske pokalturnering Copa del Rey være et fokusområde for klubben i denne sæson.

Fredag er der trukket lod til 1/32-finalerne, og her har Barcelona fået en overkommelig modstander i form af Union Esportiva Cornellà.

Der er tale om en forstadsklub lidt sydvest for selve Barcelona, så der bliver tale om lidt af et lokalopgør, når de to klubber tørner sammen.

Cornellà spiller pt i den tredjebedste spanske række, Segunda Division B, men skal ikke undervurderes. I seneste runde vandt de således 1-0 over Atlético Madrid.

Foreløbig er kampen programsat til lørdag 16. januar, men der spilles også kampe 17, 20 og 21. januar.

Også Real Madrids kamp ude mod Alcoyana planlægges at blive vist live, ligesom der muligvis også bliver tv fra Jens Jønssons Cadiz, der ude møder Corona og Daniel Wass' Valencia, der skal til Alcorcon. Hvilke kampe der vises, afhænger af de endelige datoer.

1/32-FINALERNE I COPA DEL REY

Cornellà-Barcelona

Ibiza-Athletic

Alcoyano-Real Madrid

Córdoba-Real Sociedad

Peña Deportiva-Valladolid

Navalcarnero-Eibar

Málaga-Granada

Almería-Alavés

Leganés-Sevilla

Alcorcón-Valencia

Girona-Cádiz

Sporting de Gijón-Betis

Espanyol-Osasuna

Fuenlabrada-Levante

Rayo Vallecano-Elche

Tenerife-Villarreal

