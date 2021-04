Ser 3000 fodboldkampe i træk

Måske synes din partner, at du ser lige rigeligt med fodbold på tv.

Men formentlig ser du stort intet i forhold til norske Petter Veland, der arbejder som medkommentator og ekspert på spansk fodbold hos norsk Viasat og ser alle kampe i fuld længde hver uge.

Hans egne notater viser, at han onsdag mellem Athletic Club og Real Sociedad så sin kamp nummer 3000 i træk fra den spanske liga.

Athletic Club mod Real Sociedad i onsdags var kamp nummer 3.000 i træk for den norske fodboldtosse. Foto: ANDER GILLENEA/Ritzau Scanpix

Senest han missede en kamp fra den spanske liga var Betis mod Deportivo i april 2013.

- Ja, og 3000 kampe er jo bare det, jeg har set i træk. Totalen ligger nok omkring 5.000 kampe i La Liga, og derudover kommer den spanske pokal, Europa Cup, og så får jeg også set en del Premier League, Champions League, Bundesliga...Men det regnestykke tør jeg ikke tage, siger Veland til NRK.

- Min kone har for længst accepteret denne side af mig, og det er jeg evig taknemmelig for, siger Veland.

I 10 år har han været gift med Helene Julie Frøyset Veland, og ved bryllupsfesten kørte tv'et i det tilstødende rum, så han kunne følge med i en kamp mellem Portugal og Tyskland.

Og han springer altså ikke over kampe fra La Liga, selvom der altså er mindst 10 gange 90 minutter hver eneste uge.

- Der er nok nogle kampe, jeg har lidt lunkne forventninger til, og hvis der går 25-30 minutter, uden der sker noget specielt, så sker det, at jeg sidder og overvejer, om jeg valgte rigtigt her i livet, siger Veland.

Sammen med konen har han to små børn, og man kan tænke, at det er svært at nå det hele på døgnets 24 timer.

- Det handler om at prioritere, og jeg er jo ret blank ved morgenmadsbordet, når der snakkes om tv-serier og film, griner Veland.

