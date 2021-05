Sevilla snubler i spansk guldkamp

Sevilla kan så småt begynde at lægge drømmen om et spansk mesterskab på hylden.

Mandag aften tabte klubben således med 0-1 til Athletic Bilbao og mister dermed terræn til de øvrige tophold øverst i La Liga.

En sejr havde betydet, at Sevilla ville have tre point op til Atlético Madrid på førstepladsen og ét point op til Real Madrid og Barcelona på henholdsvis anden- og tredjepladsen.

Nu er der i stedet seks point til Atlético og fire point til de to øvrige.

Klubben kan trøste sig med, at Champions League-billetten til næste sæson er sikret. Der er således 17 point ned til Real Sociedad med fire kampe tilbage af sæsonen.

Athletic Bilbao ligger lidt i ingenmandsland på niendepladsen. Klubben har stadig chance for at nå op og kvalificere sig til Europa League.

I mandagens opgør var Sevilla bedst i første halvleg, hvor Youssef En-Nesyri i to omgange tvang Unai Simón til at diske op med et par gode redninger.

I anden halvleg pressede Sevilla på for at få det afgørende mål, som kunne holde liv i titeldrømmen, og det kom til at koste.

I den ordinære spilletids sidste minut slog Athletic Bilbao kontra, og Iñaki Williams lykkedes med at sende bolden i kassen.

Dermed løb Athletic Bilbao altså med sejren.