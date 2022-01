Sevilla vinder uden Delaney

Sevilla ligner det eneste hold, der kan true Real Madrid i kampen om det spanske mesterskab i denne sæson, og søndag tog klubben en pligtsejr.

Hjemme i egen hule vandt Sevilla med 1-0 over Getafe, der ligger og roder rundt i den nederste halvdel af tabellen.

Thomas Delaney var igen helt ude af truppen i Sevilla. Ifølge lokalavisen Diario de Sevilla har cheftræner Julen Lopetegui meldt danskeren ude i flere kampe på grund af en muskelskade.

Han har nu holdt pause i tre kampe - to i La Liga og en i pokalturneringen.

Men holdkammeraterne klarede altså udmærket skærene mod Getafe og lægger dermed en smule pres på Real Madrid, som er på førstepladsen.

Sevilla er nu fem point efter og har en kamp i hånden. Hvis den bliver vundet, er der kun to point mellem de to hold, og så bliver det pludselig spændende.

Angriberen Rafa Mir stod for kampens højdepunkt søndag eftermiddag, da han efter 22 minutter diskede op med et spektakulært mål.

I stedet for at sparke normalt til bolden, lod han et indlæg gå bag om støttebenet, inden han med hælen prikkede den mod mål.

Det havde David Soria i Getafe-målet øjensynligt ikke regnet med. I hvert fald nåede han ikke at reagere, selv om han havde sat sig ned til stolpen for at afværge.

Rafa Mir scorede faktisk igen efter pausen, men denne gang blev målet annulleret på grund af offside. Også Getafe fik undervejs i opgøret annulleret et mål på grund af offside.

Tidligere søndag mødtes Rayo Vallecano og Real Betis. Her endte det 1-1.

