Sevilla ydmyget i pokalen

Stjernespillerne fra spanske Sevilla fik sig en slem pokaloverraskelse, da storfavoritterne var en tur i Miranda de Ebro sent torsdag aften.

I den mindre by i det nordlige Spanien i provinsen Burgos holder fodboldklubben Mirandes til, og for øjnene af egne fans uddelte Mirandes gevaldige smæk i ottendedelsfinalen i Copa del Rey.

Mirandes vandt kampen 3-1, og det betød et farvel til pokalturneringen for Sevilla, der i den bedste række ellers ligger på tredjepladsen efter Real Madrid og Barcelona.

Mirandes spiller til dagligt i den næstbedste spanske række, hvor klubben er nummer ti.

Nu er det så altså Mirandes, der er klar til kvartfinalen i pokalturneringen.

Der var blot spillet syv minutter, da det gik galt for første gang for de langt mere kendte gæster.

Sevillas forsvar fik ikke ekspederet bolden væk, og Mirandes trykkede på, og Matheus Aias vred sig fri og sparkede bolden i mål, og så brød jublen ud på Estadio Minicipal de Anduva, der kan rumme næsten 6000 tilskuere.

Det var dog ikke nok for hverken hjemmehold eller fans, for efter en halv time var den gal igen, da Aias atter var på spil.

Matheus Aias opfangede bolden efter en fejlaflevering fra en Sevilla-spiller, og brasilianeren tog et træk og fyrede af fra distancen.

Bolden blev rettet af og endte i netmaskerne, og så var Mirandes foran 2-0.

Sevillas stjerner formåede ikke at ændre slagets gang, og efter 54 minutter tillod Mirandes' Alvaro Pena sig endda at misbruge et straffespark.

Fem minutter før tid sørgede Alvaro Rey efter en lang dribletur for 3-0, da han drønede bolden i mål, inden Nolito, der kom til Sevilla fra Manchester City i 2017, i det 89. minut fik lov at reducere til slutresultatet

Tidligere torsdag vandt Barcelona ganske suverænt 5-0 på hjemmebane over Leganes, der havde Martin Braithwaite med i 71 minutter.

Dermed avancerede også Barcelona til kvartfinalen.

