Sidste billede af stjernen før dødsulykke: - Vi fløj gennem luften

Det er godt og vel en uge siden, at den triste nyhed om José Antonio Reyes' tragiske dødsulykke ramte fodboldverden.

Den tidligere Arsenal, Atlético Madrid og Sevilla-stjerne kørte med 237 kilometer i timen på A-376-motorvejen ved Utrera, da et af dækkene på Reyes' Mercedes Brabus S550 eksploderede, hvilket fik ham til at miste herredømmet over bilen, der røg af vejen, ramte nogle cementblokke, snurrede rundt og brød i brand.

José Antonio Reyes og hans 23-årige fætter, Jonathan Reyes, omkom. Jonathan sad på bagsædet bag den berømte fodboldspiller. Den tredje mand i bilen, Juan Manuel Calderón, sad på passagersædet og overlevede ulykken.

Ifølge de spanske medier El Mundo Deportivo og ABC er det nu kommet frem, at Juan Manuel Calderón forsøgte at redde sine fætres liv ved at trække dem ud af den brændende bil.

Det lykkedes desværre ikke for Calderón, der blev forbrændt på 60 procent af kroppen ved sit redningsforsøg.

I en politiafhøring fortæller Calderón, at han ikke husker meget fra selve ulykken. Kun at bilen kørte af vejen med høj hastighed:

- Vi fløj gennem luften, skulle Calderón have sagt til politiet under afhøringen.

Samtidig med de nye oplysninger offentliggør ABC det sidste billede af Reyes og de to fætre, inden ulykken indtraf. Billedet er taget fra Juan Manuel Calderóns Instagram-profil og viser de tre mænd i bilen i højt humør.

José Antonio Reyes var en meget respekteret og elsket spiller. Andalusieren var et ikon i Sevilla, hvor han allerede som 16-årig debuterede for Sevilla FC. Han nåede at spille 21 landskampe for Spanien.

José Antonio Reyes blev begravet mandag. Han efterlader sig en kone og tre børn.

Sevilla tager afsked med José Antonio Reyes 1 af 10 Der var flot udsmykket med blomster, flag og billeder inde på Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Foto: Jon Nazca/Ritzau Scanpix. 2 af 10 Et rørende billede, hvor Reyes holder sine to døtre, stod på kisten i Sevilla. Foto: Cristina Quicler/Ritzau Scanpix. 3 af 10 Tusindevis af fans var mødt op for at se kisten og sige farvel. Foto: Foto: Cristina Quicler/Ritzau Scanpix. 4 af 10 Køen virkede nærmest uendelig lang. Der var mange, der ville sige farvel til Reyes. Foto: Cristina Quicler/Ritzau Scanpix. 5 af 10 Flere steder på ydersiden af Estadio Ramón Sánchez Pizjuán hænger billeder og er placeret lys og blomster til ære for Reyes. Foto: Jon Nazca/Ritzau Scanpix. 6 af 10 Sergio Ramos var også til stede i Sevilla. Inden Real Madrid spillede han i Sevilla FC. Foto: Cristina Quicler/Ritzau Scanpix. 7 af 10 Real Madrids præsident, Florentino Pérez, var blandt de mange fodboldpræsidenter, som var kommet til Sevilla. Foto: Cristina Quicler/Ritzau Scanpix. 8 af 10 Florentino Perez var ikke den eneste fra Real Madrid. Den tidligere verdensstjerne Raúl var også mødt op. Helt til højre ses Real Madrids tidligere spiller Emilio Butragueño. Foto: Jon Nazca/Ritzau Scanpix. 9 af 10 FC Portos præsident Jorge Nuno Pinto da Costa ses foran monumentet. Bag ham er den tidligere brasilianske forsvarsklippe Luisão. Han spillede sammen med Reyes i Benfica. Foto: Cristina Quicler/Ritzau Scanpix. 10 af 10 Sevillas sportsdirektør, Monchi, var grædefærdig under ceremonien. Foto: CRISTINA QUICLER/Ritzau Scanpix

