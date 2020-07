Sidste udkald!

Der var store forventninger til danske Martin Braithwaite, da selveste FC Barcelona hentede angriberen til klubben i februar måned som en konsekvens af, at klubbens stjerneangriber Luis Suarez var meldt langtidsskadet.

Den danske landsholdsspiller har dog haft svært ved at indfrie sit potentiale i storklubben.

Nu er timeglasset dog ved at rinde ud for Braithwaite. I hvert fald hvis man skal tro den spanske avis SPORT.

Den spanske avis mener nemlig at vide, at den 29-årige dansker har fået besked af Barcelona om, at han får to kampe mere til at bevise sit værd, hvis klubben ikke skal smide ham på porten i sommerens transfervindue.

'Braithwaite er ved at løbe tør for tid,' lyder avisens overskrift blandt andet i artiklen, hvor de beskriver danskerens situation i Barcelona.

Og det er ikke ligefrem pæne ord, som avisen har at sige om Martin Braithwaite.

'Alt tydede på, at Martin skulle få en afgørende rolle mod slutningen af denne sæson. Sandheden er dog bare, at siden kampen mod Mallorca på Visit Mallorca Estadi har den rolle praktisk talt ikke været eksisterende,' lyder de hårde ord fra avisen.

Martin Braithwaite er flere gange blevet indskiftet for Barcelona. Her afløser ham sin konkurrent til en startplads Antoine Griezmann. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Martin Braithwaite er dog ikke typen, der lægger sig fladt ned uden kamp. Og det er da også nu, at danskeren skal bevise sit værd. En af danskerens direkte konkurrenter til en startplads hos Barcelona, Antoine Griezmann, måtte nemlig udgå med en skade i holdets seneste kamp mod Valladolid.

Efterfølgende bekræftede holdets træner, Quique Setien, at den franske stjerne var blevet skadet. Samtidig blev det meldt ud fra klubbens side, at Griezmann skulle testes for en forstrækning i baglåret, og derfor forventes det, at han kan være ude resten af sæsonen.

Men her stopper Braithwaites muligheder for spilletid ikke. For Quique Setien fortalte også efter kampen, at holdets altoverskyggende stjerne, Lionel Messi, har brug for en pause.

- Absolut. Jeg har kommenteret det, men resultatet var ikke sikret. Hvis vi havde scoret et mål mere i første halvleg, så var der flere spillere, som kunne få et hvil, sagde Barcelona-træneren efter kampen med en direkte hentydning til, at Messi har brug for en pause.

Sidst men ikke mindst er det unge stortalent Ansu Fati fortsat i karantæne, efter han modtog et direkte rødt kort i Barcelonas seneste hjemmekamp mod Espanyol. Han er derfor heller ikke til rådighed, når catalanerne møder Osasuna på Camp Nou.

Så udsigten til spilletid er i øjeblikket god for Martin Braithwaite. Derfor er det nu præstationerne på banen, der gælder. Barcelonas kamp mod Osasuna fløjtes i gang torsdag 21.00, hvor der er fuld spillerunde i den spanske La Liga.

Martin Braithwaite har siden sin ankomst til Barcelona spillet ni kampe for klubben, og der er indtil videre blevet til et enkelt mål for danskeren.

