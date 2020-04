Sikrer 430 ansatte - går 70 procent ned i løn

Den spanske hovedstadsklub Atlético Madrid har nu lavet en aftale med klubbens spillere om en lønnedgang på 70 procent, så man kan hjælpe de 430 ansatte i klubben, som ikke er spillere, der er ramt som følge af coronakrisen, som er særlig hård i Spanien.

Det melder Atlético på klubbens officielle hjemmeside.

Her bliver det desuden forklaret, at både mændenes og kvindernes hold er gået med til at skrive under på en aftale, som dækker to forskellige scenarier i forhold til, hvordan den nuværende sæson bliver sluttet af i forhold til den nuværende situation i landet.

Det første scenarie handler om de 70 procent, som gælder alle hold og staben omkring dem igennem hele landets nødsituation. Den anden handler om, at spillerne fra mændenes førstehold og klubbens ledelse skal dække over 50 procent hver af de ansattes løn.

Dermed kan de 430 ansatte i klubben tage det roligt i en tid, hvor Atlético ikke tjener penge i forbindelse med kampe.

Tidligere på ugen gik Barcelonas spillere også 70 procent ned i løn for at kunne hjælpe klubben igennem den nuværende situation - og i dansk kontekst gik FC Københavns spillertrup 20 procent ned i løn i denne og næste måned.

