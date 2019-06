Simon Kjær klar til at forlade Sevilla

Simon Kjær vil have klarhed for, om den nye Sevilla-træner Julen Lopetegui vil rotere blandt spillerne – sker det, vil landsholdsanføreren væk fra klubben

Efter to sæsoner i Sevilla kan landsholdets anfører, Simon Kjær, stå foran en ny udfordring i sommerens transfervindue.

Det kan han, hvis den tidligere spanske landstræner Julen Lopetegui, der netop er tiltrådt som cheftræner i Sevilla, fortsætter med at rotere blandt spillerne i truppen.

I et interview med Ekstra Bladet slår Simon Kjærs agent, Mikkel Beck, fast, at det er udelukket, at tendensen fra slutningen af sidste sæson kommer til at fortsætte med Simon Kjær i truppen.

Her startede Simon Kjær blot fire af de resterende 11 kampe i sæsonen. Han spillede dog de to sidste og var på den måde med til at ’redde’ pladsen i Europa League i den kommende sæson.

Simon Kjær er på toppen af sin karriere. Derfor skal han ikke indgå i et rotationssystem i Sevilla, siger hans agent, Mikkel Beck. Foto: Lars Poulsen.

På toppen af karrieren

- Det store spørgsmålstegn er, at jeg efter en snak med sportsdirektør Monchi har gjort det klart, at Simon ikke er interesseret i en sæson med rotation.

- Simon er på toppen af sin karriere og har udviklet sig til en midterforsvarer i verdensklasse, sådan som alle jo så ved VM. Så han skal ikke sidde udenfor hver anden eller hver tredje kamp og have ødelagt sin rytme, sådan som han gjorde de sidste par måneder under den midlertidige træner Caparros efter en ellers fremragende personlig sæson, siger Mikkel Beck til Ekstra Bladet.

Han slår dog fast:

- Men vi ved simpelthen ikke endnu, hvordan den nye træner vil køre det.

Men med meldingen her har Mikkel Beck i hvert fald sendt et klart signal til ledelsen i Sevilla. Ingen rotation til Kjær, der er en af klubbens dyreste spillere med en årsløn i niveauet 30 mio. kr. netto.

Faktisk havde Simon Kjær en ganske fin sæson frem til marts, hvor han pludselig røg meget på bænken. Han var den forsvarsspiller i La Liga med flest blokerede skud. Generelt klarede han sig også bedst af de fire forsvarsspillere, der var i Sevilla-truppen, viser statistikkerne.

Simon Kjær er her i dialog med landstræner Åge Hareide. Det kan blive et sommerskifte for landsholdets kaptajn. Foto: Lars Poulsen

Vil sælge halvdelen

Monchi, der tidligere har haft stor succes som sportsdirektør i Sevilla, har signaleret, at der kan ske stor udskiftning i sommerens transfervindue.

-Så vidt jeg forstår det, er Sevilla åben for at sælge over halvdelen af truppen, så hvis der kommer noget spændende, og Sevilla siger ok til en salgspris, så vil vi da kigge på, om det er interessant for Simon, pointerer Mikkel Beck og understreger:

- Som udgangspunkt har Simon to år tilbage i Sevilla, og klubben er jo stadig spændende som en stærk klub i La Liga. Hele familien er glade for byen, og det betyder meget for Simon. Så umiddelbart tror jeg ikke, at der er ret mange klubber, som vil kunne lokke Simon væk, siger han uden at nævne mulige destinationer.

Men Italien har altid været favoritlandet for Simon Kjær, hvor Milan har været nævnt i italienske medier som en mulighed, hvis parterne altså kan finde hinanden økonomisk

- Der er altid interesse fra store klubber for så dygtig en spiller som Simon Kjær - det har der været i hver eneste transferperiode i hele hans karriere. Men interesse fra en klub er ingen garanti for, at det ender med et skifte. Så det tager vi stille og roligt, fastslår agenten.

