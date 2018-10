Simon Kjær om frygt på Camp Nou: Vi risikerer at blive smadret

Landsholdsanfører Simon Kjær har fået en forrygende sæsonstart med sin spanske klub Sevilla.

Den sydspanske klub er på førstepladsen i La Liga, og lørdag aften skal de på en stor opgave, når de møder Barcelona på Camp Nou.



Her er der tale om en kamp, hvor Kjær er klar over, at det er vigtigt at komme med den rette mentalitet til opgøret. Det fortæller han om i et interview med Omnisport.



- Du kan ikke gå ind på Camp Nou med frygt i dit sind, fordi så bliver du smadret. Man skal tro på sig selv og på holdet. Tro på den måde, man spiller på. Så nej, vi frygter dem ikke, men vi respekterer dem selvfølgelig som et af verdens bedste hold, siger Kjær.



Planen til kampen er desuden klar for Kjær og resten af Sevilla-truppen. Det handler om, at Barcelona ikke må komme op på deres højeste niveau.



- Desuden skal vi kunne nå op på vores. Man skal sørge for, at de ikke har det godt på banen ved at udfordre dem med ens egen gameplan. På den måde kommer de til at skulle have fokus på at spille begge veje - og ikke kun angribe. Hvis man parkerer bussen på Camp Nou, så taber du ni ud af ti gange, slår Simon Kjær fast.



Endelig peger den danske midterforsvarer på, at man ikke kan mandsopdække Lionel Messi, men at man er nødt til at lukke ham ned kollektivt.



Sevilla har allerede mødt Barcelona én gang i denne sæson. Det var i den spanske Super Cup, hvor det blev til en 2-1-sejr til Barcelona.



Kampen mellem Barcelona og Sevilla spilles klokken 20.45, og den kan ses direkte på Strive.

