Sisto i kæmpe video-brøler: Afslører transfer-snak

Først de gode nyheder: Pione Sisto ser ud til at være tilbage og har måske en ærlig chance for at spille sig med i EM-varmen, hvis han fortsætter med mål og skønne dribleture som for eksempel i Copa del Rey-kampen mod Mérida.

Udenfor banen er der dog en lettere bizar sag, som den spanske sportsavis AS har opfanget.

Pione Sisto lagde nemlig en række videoer op som stories på sin Instagram-profil, og her kunne man se de førnævnte aktioner og læse, at han føler, han er kommet tilbage til sit gode gamle niveau.

Problemet var bare, at man kunne høre baggrundssnak fra andre af holdets spillere, og det var ikke ligefrem alt, der nødvendigvis skulle ud i offentligheden.

Ojo a este vídeo que subió Pione Sisto... en el que se escucha a Iago Aspas hablar de la venta de Lobotka... y Ekambi, delantero del Villarreal https://t.co/18FY4261Yz — MARCA (@marca) January 12, 2020

I videoen kan man ifølge det spanske medie høre Celta Vigo-stjernen Iago Aspas tale om salget af Stanislav Lobotka (Som i øvrigt vil give en kæmpe gevinst til Superliga-klubben FC Nordsjælland) og sammenligner det med en pris på Villarreal-angriberen Karl Toko Ekambi. Han er rygtet til Lyon, og i Sistos video bliver der talt om en pris på 20 millioner euro svarende 150 millioner kroner.

Bagrundssnakken går på, at Villarreal burde få det dobbelte for ham, når man tænker på Lobotkas pris.

Her 12 timer efter, Sisto lagde videoerne op, er de stadig tilgængelige for de over 60.000 følgere, men de udløber ligesom andre Instagram-stories efter 24 timer.

Den danske dribler har ellers haft godt med medvind i sejlene på det seneste, hvilket står i skærende kontrast til hans første del af sæsonen, hvor det ikke blev til mange aktioner for det nordspanske hold.

En stor del kan sikkert tilskrives den nye træner Óscar García, der har givet en masse tillid til Sisto, siden han trådte til i november.

García havde set Sisto, da han fik sit internationale gennembrud i FC Midtjyllands kampe Europa League-kampe mod Manchester United, og det er den Sisto, han gerne ville finde frem igen.

