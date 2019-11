Sistos chance: Chefen sparket ud

Den danske offensivspiller Pione Sisto skal igen have ny træner i sin spanske klub, Celta Vigo.

Sent søndag havde ledelsen i den galiciske klub fået nok af den seneste tids svage resultater, og træner

fik silkesnoren.

- Fran Escribá kommer ikke til at fortsætte som ansvarlig for Celta. Klubben takker ham og staben for indsatsen og ønsker helt og lykke fremover, skriver Celta på sin hjemmeside.

Dermed fik Fran Escribá lige netop otte måneder i jobbet.

Fran Escribá skal på jobjagt. Foto: Juan Medina/Ritzau Scanpix

Søndag løb Celta ind i en ny resultatmæssig skuffelse, da hjemmekampen mod Getafe blev tabt 0-1.

Det var klubbens fjerde liga nederlag på stribe, hvilket aktuelt er lig med en 18.-plads lige under nedrykningsstregen. Pointhøsten lyder på magre ni point efter de første 12 spillerunder.

Pione Sisto har haft en svær periode i sin klub på det seneste. Søndag blev han skiftet ind til den sidste halve time, men han kunne ikke ændre kampens udvikling.

Nu skal han igen indstille sig på en ny træner, og der har virkelig været gang i svingdøren, siden danskeren kom til klubben i sommeren 2016.

Juan Carlos Unzué fik et år på posten i 2017/18, efter Eduardo Berizzo var hentet til Sevilla i 2017.

I 2018 fik Antonio Mohamed knap et halvt år på posten, inden Miguel Cardoso fik sparket efter mindre end fire måneder i marts 2019.

Celta har endnu ikke sat navn på den kommende træner.

