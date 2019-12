Sistos holdkammerat sigtet for sex-overgreb

Mens danske Pione Sisto endelig ser ud til at have fået lidt medgang i sin spanske klub Celta Vigo, er en af hans holdkammerater i alvorlige problemer. Santi Mina kan nemlig udsigt til at sidde på anklagebænken for en alvorlig forbrydelse. Det skriver den spanske avis El Mundo Deportivo.

Den spanske forward er sigtet for at have begået et seksuelt overgreb på en kvinde tilbage i juni 2017. Her var en kvinde sammen med den nuværende Gimnàstic-spiller David Goldar i en campingvogn i byen Mojacar, og Santi Mina skulle angiveligt have præsenteret sig nøgen og gjort seksuelle tilnærmelser mod hende.

Kvinden afviste prompte de to fodboldspillere og anmeldte dem efterfølgende. Santi Mina har dog kaldt anklagerne for overdrevne, men bliver altså nu alligevel sendt i retten for at forsvare sig.

Dengang spillede Santi Mina for Valencia, og han blev allerede i 2017 anklaget for overgrebet. Denne sommer vendte han tilbage til barndomsklubben Celta Vigo, men spørgsmålet er hvor længe.

Der er endnu ikke sat dato på retssagen, men mon ikke en eventuel dom i hvert fald i en periode vil sætte en stopper for 23-årige Santi Minas karriere.

