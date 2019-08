Sistos vilde projekt vækker forargelse: - Svær at kontrollere

Efter en omtumlet periode med rygter om blandt andet et klubskifte til Aston Villa, fik Pione Sisto et kvarter i kampen mod Real Madrid, hvor Sisto og holdkammeraterne tabte med 1-3.

Dermed ligner det, at Pione Sisto fortsætter i den spanske klub, hvis træner Fran Escriba ser et potentiale i danskeren, som han også både har ris og ros til.

- Pione Sisto er en pudsig spiller. Fysisk er han et vidunder, men det kun at spise frugt i to uger, har påvirket hans præstation. Sådanne vaner skader ham. Han er svær at kontrollere taktisk, siger Fran Escriba til El Pais.

Selvom Sisto giver Fran Escriba panderynker til tider, tror træneren stadig på den 24-årige dansker, hvis han lykkes med at forbedre sit spil.

- Det er godt med improvisation, men Pione improviserer for meget. Vi vil gerne have, at han er mere disciplineret taktisk. Han sparker godt med begge ben, og jeg tror, han kan blive en fremragende angriber.

Pione Sisto har spillet i Celta Vigo siden sommeren 2016.

