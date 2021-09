Situationen kan ændres totalt

FC Barcelona leverede den største overraskelse på transfervinduets sidste dag, da storklubben annoncerede, at de havde udlejet den franske superstjerne Antoine Griezmann til hans gamle klub Atlético Madrid.

Franskmanden skal spille for Atlético resten af sæsonen, hvorefter de forsvarende spanske mestre har en købsoption på Griezmann, der lyder på cirka 300 millioner kroner.

Morten Glinvad, der har fulgt spansk fodbold i mange år og kommenterer La Liga for TV 2 Sport, fortæller, at FC Barcelona var økonomisk tvunget til at gøre noget.

- Det handler jo om at komme af med nogle lønkroner, som der stadig er problematisk for dem. Selvom Messi er væk, er klubben i en presset situation, så det var det, transfervinduet kom til at handle om, siger Morten Glinvad til Ekstra Bladet.

Antoine Griezmann blev hentet til Barcelona for hele 900 millioner kroner, men franskmanden blev aldrig den store succes i storklubben. Foto: Lluis Gene/Ritzau Scanpix

- De havde jo selvfølgelig håbet på en bedre aftale, end hvad det endte med. Hvis Barcelona selv kunne vælge, så ville de jo gerne have kunne lavet en transfer og få penge i kassen, siger eksperten og fortsætter:

- Det kunne ikke lade sig gøre med Griezmann, eller mange af de andre, de gerne ville slippe af med som Umtiti eller Pjanic, der er decideret uønskede i klubben.

Braithwaites situation kan blive ændret

Martin Braithwaite har fået godt med spilletid i starten af sæsonen, hvor danskeren har været i Koemans startopstilling i Barcelonas tre første kampe, men det kan blive svære for danskeren fremover, da klubben har haft mange spillere ude med skader.

Martin Braithwaite har scoret to mål for FC Barcelona indtil videre i denne sæson. Foto: Joan Monfort/Ritzau Scanpix

- Vi har endnu ikke set Dembele, Agüero eller Ansu Fati. Når de vender tilbage, så er det jo en anden situation for Braithwaite, så vi ved ikke helt, hvordan brikkerne vil blive lagt, siger Glinvad, der er ikke imponeret over Barcelonas nye angriber Luuk de Jong, der tirsdag blev lejet i Sevilla.

- Luuk de Jong er ikke en spiller, der har Barcelona-kvalitet, sådan er det. Det var Sevillas tredjeangriber, så det siger også meget om Barcelona, at det er sådan en spiller, man henter til.

Det blev kun til ti mål i 69 kampe for Sevilla i La Liga for Luuk de Jong. Foto: Ina Fassbender/Ritzau Scanpix

Eksperten sætter spørgsmålstegn ved FC Barcelonas mulighed for at vinde det spanske mesterskab, efter at klubben har sagt farvel til spillere som Messi og Griezmann, selvom klubben stadig råder over gode spillere.

- De står ikke specielt stærkt. Man kan sætte en idealopstilling op, og så er den ikke helt gal. Du har stadig en midtbane med Busquets, Frankie de Jong og Pedri, det er ganske udmærket, og et angreb med potentielt Depay, Ansu Fati, Dembele eller Agüero. Så dårligt er det heller ikke.

- Men der er ikke nogen, der lige nu har Barcelona som favorit til at vinde det spanske mesterskab eller som et hold, der realistisk vil kunne komme langt i Champions League, afslutter Morten Glinvad.