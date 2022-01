Situationen vendt på hovedet: Knuser drømmeskifte

To millioner euro er ikke længere det, der skiller Daniel Wass fra drømmeskiftet til Atlético Madrid.

Valencia har trukket stikket på forhandlingerne og har meddelt Diego Simeone, at Wass ikke er til salg.

Det er sportsavisen AS, der er på banen med det seneste twist i affæren.

Dermed tager affæren en overraskende drejning. Valencia var så sent som tirsdag i fin dialog med de spanske mestre omkring en overgang.

Og det første bud på en mio. euro lå ikke langt fra Valencias krav om at få det dobbelte.

Nu vender klubben fra La Mestalla imidlertid overgangen 180 grader og meddeler til Atlético Madrid, at en handel er af bordet.

Klubben føler ikke det er realistisk at lande en kvalificeret afløser for den danske landsholdsspiller, med de midler klubben har til rådighed.

Derfor er klubben nu indstillet på at lade Daniel Wass' aftale løbe ud, hvorefter danskeren frit kan skifte til anden side til sommer.

Daniel Wass er angiveligt enig med Atlético Madrid om betingelserne i en aftale frem til 2023, men der er ikke underskrevet nogen forhåndsaftale.

Derfor balancerer drømmeskiftet nu på randen af kollaps.

Forhandlingsklimaet beskrives som iskoldt, og der er ikke tegn på tøbrud.

Nøgternt betragtet kan det bare handle om, at Valencia forsøger at købe sig tid til at sondere markedet yderligere og håber at ventetiden får Atlético Madrid til at smide flere penge på bordet.

Daniel Wass er i Madrid-klubben udset til at erstatte Kieran Trippier, der netop er gået til Newcastle.