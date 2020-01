Sjælden målscorer i Real-sejr

Et enkelt ligamål i denne sæson var det blevet til for Casemiro i Real Madrid, men det fik brasilianeren ændret på lørdag.

Her sørgede den defensive midtbanespiller med to scoringer for en 2-1-sejr, da Real tog imod Sevilla og med tre point satte sig på førstepladsen i Primera Division.

Alle mål faldt i anden halvleg, efter at Luuk de Jong fik sit føringsmål annulleret før pausen. I anden halvleg udlignede hollænderen til 1-1, inden Casemiro slog til igen.

Dermed topper Real med 43 point og tre point ned til Barcelona, der søndag tager imod Granada.

Real var tilbage i kamp i den hjemlige liga, efter at klubben for en uge siden sejrede i det nye Super Cup-format i Saudi-Arabien.

Sergio Ramos og Gareth Bale blev sparet mod Sevilla, hvor topscorer Karim Benzema var tilbage efter en muskelskade og fik den sidste halve time på banen.

Det var Sevilla-træner Julen Lopeteguis første besøg på Santiago Bernabeu, efter at han i oktober i 2018 blev fyret som Real-træner.

Lopetegui kunne juble efter en halv time, da han troede, at hollandske Luuk de Jong havde scoret et brag af et hovedstødsmål.

Målet blev dog annulleret, da dommeren mente, at videobilleder afslørede et frispark, der blev begået forinden i forbindelse med hjørnesparket, der førte til scoringen.

Her faldt Eder Militao dramatisk til jorden efter et sammenstød med Sevillas Nemanja Gudelj.

Skuffelsen var forståelig hos Sevillas spillere, der var bedst i første halvleg, som endte 0-0.

Der var ikke meget at juble over for Reals fans i opgøret indtil da, men det kom efter 57 minutter, da Casemiro hårdt presset i feltet løftede bolden smukt i mål til 1-0.

Oplægget stod unge Luka Jovic for, da den 22-årige serber spillede Casemiro fri med en sublim aflevering med hælen.

Føringen holdt syv minutter, så slog Luuk de Jong til igen med et brag fra kanten af feltet. Denne gang blev målet godkendt af VAR, som undersøgte, om Munir El Haddadi havde hånd på forinden.

Det tændte Real, og 20 minutter før tid sendte Lucas Vázquez bolden ind i feltet, hvor Casemiro med sin anden scoring pandede den i mål til 2-1 på et hovedstød.

Casemiro havde inden scoret i ligaen 14. september og i en kamp i Champions League i oktober.

Se også: Kæmpe gave til Liverpool

Se også: Vanvittig debut: Norsk komet med hattrick på 20 minutter

Brøndby-fans tæsket og ydmyget: - De var på rov

Eriksens smarte træk: Scorer på ny skattelov