Skadet Braithwaite: Den gamle Braithwaite er død

- Den Martin Braithwaite, der blev skadet, er død, når jeg kommer tilbage. Det er en ny spiller, der kommer tilbage.

Sådan siger den danske FC Barcelona-spiller, Martin Braithwaite, der har været skadet siden slutningen af august, til TV 2 Sport.

Landsholdsangriberen blev skadet og måtte igennem operation, og han fortæller, at der er tale om karrierens længste skadesforløb.

Selv om det kan lyde underligt, er han taknemmelig over skaden, da han bruger tiden til at lære om sig selv som menneske og spiller.

Han føler sig overbevist om, at han om nogle år vil kigge tilbage på denne periode med taknemmelighed, og nu er han i en proces, der kan gøre ham til en bedre spiller.

- Når man ser tingene udefra, ser man kampene på en anderledes måde, end når man er inde på banen. Så det er helt sikkert, at jeg har kigget på, hvor jeg kan komme til flere chancer, hvordan jeg kan score flere mål, og hvordan jeg kan udvikle mig i de forskellige situationer.

- Der er en masse ting at tage fat i, og der er en masse ting, jeg allerede har set tydeligt, som jeg kan gøre bedre, siger Martin Braithwaite.

Han startede sæsonen stærkt med to mål og en assist i premiererunden mod Real Sociedad, men allerede i La Ligas tredje runde blev han skadet.

Selv fortæller Braithwaite, at han stadig har et par måneder foran sig, før han er klar til at spille igen.

FC Barcelona har fået en svær start på sæsonen og ligger efter søndagens nederlag til Real Madrid blot nummer 9 med 15 point for 9 kampe.