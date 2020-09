Skæbnedag i Barcelona

Lionel Messis far, Jorge, lander tidligt onsdag morgen i Barcelona. Han håber at kunne overtale Barça til at slippe den 33-årige argentinske verdensstjerne

Et afgørende kapitel i Lionel Messi-transfersaga bliver skrevet onsdag.

Den 33-åirge argentinske verdensstjerne chokerede tirsdag i sidste uge sin klub FC Barcelona, da han meddelte, at han ville væk.

Siden er der gået jura i den.

Lionel Messi mener at have en klausul, der gør, at han kan smutte gratis.

FC Barcelona bestrider ikke klausulen, men ifølge den kriseramte spanske storklub var deadline allerede 10. juni.

Det er lige nu det centrale stridspunkt mellem spiller og klub, og onsdag kan det komme til at slå gnister. For farmand Jorge Messi kommer til Barcelona for at møde den upopulære præsident Josep Maria Bartomeu.

Det skriver den Barcelona-baserede sportsavis Sport. Avisen citerer den argentinske tv-station TyC Sports.

Lionel Messis far, Jorge (th.), er fløjet til Barcelona for at forsøge at få en aftale med præsident Bartomeu. Her ses han sammen med sin søn i forbindelse med en skattesag i 2016. Foto: Alberto Estevez/AFP/Ritzau Scanpix

Det var det argentinske medie, der i sidste uge breakede historien om, at Messi havde sendt en såkaldt burofax til FC Barcelona, hvor han fortalte klubben om sin exit-plan.

Jorge Messi lettede sent tirsdag eftermiddag europæisk tid i et privatfly fra Fisherton Airport i Rosario. Han lander tidligt onsdag morgen i Barcelonas lufthavn, El Prat.

Målet med besøget er at få løst en penible situation, hvor ingen af parterne synes at ville give sig. Bartomeu ønsker ikke, at Lionel Messi siger adiós til Barcelona - og ønsker slet ikke, at han gør det gratis.

Lionel Messi er ikke mødt op til træning i Barcelona efter sommerferien, og med sit ønske om at ville væk har han skabt sorg i byen. Foto: Nacho Doce/Ritzau Scanpix

Messi skulle være mødt ind til coronatest søndag, men blev væk. Barça-stjernen mødte heller ikke op på Ciutat Esportiva mandag og tirsdag til træningerne med den nye træner Ronald Koeman, og lige nu er det hårdt mod hårdt.

Lionel Messis frikøbsklausul lyder på 5,2 mia. kroner, og det er der trods alt næppe nogen, der har tænkt sig at betale …

Ifølge TyC Sports er Lionel Messi indstillet på, at FC Barcelona skal have en pæn transfersum for ham, men holdningen i Messi-lejren er, at prisen ikke skal være så høj, at den reelt blokerer for et skifte.

Lionel Messi har spillet i FC Barcelona hele sin karriere og scoret 634 kampe i 731 kampe for klubben.

Se også: Pernille Harder skifter Wolfsburg ud med Chelsea

Se også: Eriksen: Her er min fremtid

Se også: På indkøb: Betaler 225 mio. kr.