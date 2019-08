Skælder ud på Bale: Det er en fornærmelse!

Den tidligere Real Madrid-cheftræner John Toshack, som også var manden, der gav Gareth Bale landsholdsdebut for Wales, har ikke altid haft den store forståelse for stjernespillerens valg. Særligt når det kommer til at lære spansk, når man bor i Spanien.



Det er nemlig noget, som Gareth Bale ikke rigtig har fået ind under huden, selvom han har været i den spanske hovedstadsklub siden 2013. Netop dét er Toshack meget forundret over i et interview med BBC.



- Du har været der i seks eller syv år nu, og du taler ikke engang sproget. Det er en fornærmelse mod de folk, som du arbejder for. Gareth har vundet alt her over de seneste år, men det er en stor skam, at han ikke involverer sig mere i det land, som han bor i med de fans, som er der hver uge, fortæller Toshack.



Derudover påpeger den tidligere Real Madrid-cheftræner, at det er afgørende, at han også selv kan komme ud af busken, så det ikke altid er andre, der skal tale for ham.



- Jeg ved, at Real Madrid kan være en meget svær klub at være i. Jeg har været der to gange, og der er ingenting, der kommer ud fra Gareth. Det er kun hans agent, siger han og fortsætter:



- Det er synd for fodbolden og den fodbold, som jeg kender og elsker. Det gør mig ærligt talt ked af det, lyder det fra John Toshack.

Gareth Bales fremtid er stadig usikker, da et skifte til kinesisk fodbold blev bremset i sidste øjeblik. Han er endvidere ikke med det Real Madrid-hold, der er i München disse dage for at deltage i træningsturneringen Audi Cup.

