Skærer igennem: Braithwaite spiller uden tilskuere

Spanske fodboldfans må den kommende tid sætte sig til rette i sofaen i stedet for på stadion, når de vil se fodbold.

La Liga bekræfter i en pressemeddelelse, at den har valgt at lukke dørene for tilskuere i alle kampe i de kommende to spillerunder i de to bedste fodboldrækker i landet.

Det drejer sig om runde 28 og 29. Grunden er frygten for coronavirus.

Dermed følger Spanien flere andre lande i Europa, hvor frygten for spredningen af virusset også har haft konsekvenser for sportens verden.

Mandag meddelte Italiens premierminister, Giuseppe Conte, at han vil efterkomme anbefalingen fra Italiens Olympiske Komité (Coni) og aflyse alle nationale sportsbegivenheder på alle niveauer frem til 3. april.

I Danmark følger Divisionsforeningen også myndighedernes anbefalinger og spiller i resten af marts alle kampe i Superligaen og 1. division uden tilskuere.

Det samme gælder i Frankrig, hvor tribunerne vil være tomme i den kommende måned, mens ligadirektøren i Bundesligaen i Tyskland kalder det urealistisk at spille den kommende spillerunde med tilskuere.

Ifølge det tyske nyhedsbureau dpa bliver kampen mellem Borussia Dortmund og Schalke 04 lørdag spillet uden tilskuere. Det samme gør onsdagens kamp mellem Borussia Mönchengladbach og FC Köln.

Det bliver ifølge fodboldmediet Kicker første gang i historien, at en bundesligakamp spilles uden tilskuere.

Også kampe i Champions League og Europa League skal spilles uden tilskuere.

Det drejer sig om returkampene i Champions League-ottendedelsfinalerne mellem FC Barcelona og Napoli, Valencia og Atalanta samt Paris Saint-Germain og Borussia Dortmund.

Desuden bliver Europa League-opgøret mellem Sevilla og Roma også uden tilskuere på lægterne.

Tidligere fodboldstjerne amok i gadeslagsmål

Se også: Spilforslag: Valencia jagter miraklet

Sendte corona-besked til hårdt prøvede landsmænd