Skandaleramt lokalbrag afgjort

Knap et døgn efter, at pokalkampen mellem Betis og Sevilla blev fløjtet i gang, er kampen endelig blevet færdigspillet.

Et mål af Sergio Canales i 73. minut søndag eftermiddag var nok til at give Betis en 2-1-sejr over lokalrivalerne og sikre sig adgang til kvartfinalerne i den spanske pokalturnering, Copa del Rey.

Kampen skulle have været afviklet lørdag aften, men blev afbrudt i det 39. minut efter skandaløse scener på Betis' hjemmebane, Estadio Benito Villamarin.

Ved stillingen 1-1 valgte dommeren således at stoppe kampen, efter at Sevillas Joan Jordan var blevet ramt i hovedet af kasteskyts fra Betis' fansektion.

Episoden fandt sted, lige efter at Nabil Fekir havde udlignet for hjemmeholdet Betis. Kort forinden havde Papu Gomez bragt gæsterne i front.

Kampen var afbrudt i 45 minutter, før Det Spanske Fodboldforbund meddelte, at opgøret var blevet suspenderet.

I stedet blev lokalopgøret genoptaget søndag eftermiddag, hvor man spillede den manglende del af kampen for tomme tribuner.

Det skete uden Jordan, der ifølge Sevilla var blevet hjemme 'under lægeligt opsyn'.

Ud over Betis er Rayo Vallecano, Mallorca, Cádiz og Valencia foreløbig klar til kvartfinalerne.