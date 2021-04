Skandaløse scener: Hele holdet udvandrer

Kæmpe AGF-nedtur

Fodbolden ser igen ud til at være blevet ramt af en trist sag om racisme.

I hvert fald beretter flere internationale medier om, at Valencia-spilleren Mouctar Diakhaby under søndagens kamp mod Cadiz i La Liga blev udsat for racistiske kommentarer.

Det er fortsat uklart, hvad der præcist er sagt og foregået, men samtlige Valencia-spillere udvandrede fra banen efter en halv times spil.

Valencia taler med dommeren om, hvad der er sket, og så udvandrer de. Foto: ROMAN RIOS/Ritzau Scanpix

Det er Valencias Mouctar Diakhaby, der angiveligt er blevet ramt af racisme i spansk fodbold. Foto: Ritzau Scanpix

Episoden opstod, da Mouctar Diakhaby havde begået et frispark, og der opstod nogen tumult, da franskmanden fik uddelt et gult kort.

Flere medier skriver, at det var ord fra Cadiz-forsvareren Juan Cala, der fik Diakhaby op i det røde felt. Den stærkt oprørte franskmand forlod få minutter senere banen med sine holdkammerater anført af den tidligere Arsenal-spiller Gabriel Paulista.

Uanset, hvad der er blevet sagt, så mener Valencia altså, at der har været racistiske undertoner, og klubben har klart og tydeligt støttet sin forsvarsspiller op på twitter:

Valencia skriver videre, at det var Mouctar Diakhaby, der selv opfordrede sine holdkammerater til at vende tilbage til banen for at fuldføre kampen.

Franskmanden selv lod sig dog udskifte.

Kampen mellem Cadiz og Valencia slutter 20.45, og det forventes, at der vil komme officielle udmeldinger fra begge lejre og det spanske fodboldforbund efter kampen.

