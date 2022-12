Skidt nyt: Delaney ude i otte uger

Thomas Delaneys skade i knæet kommer til at holde ham ude i længere tid end først antaget, oplyser hans klub

Han måtte udgå af Danmarks første VM-kamp mod Tunesien med en skade i knæet, og nu er den endelige dom landet.

Den danske landsholdsspiller Thomas Delaney er ude de kommende otte uger.

Det oplyser hans spanske klub, Sevilla, på deres hjemmeside mandag.

Sevilla skriver, at den 31-årige midtbanespiller har været i gang med genoptræningen i klubben i ti dage, men at skaden i det højre knæ altså nu kommer til at holde ham ude i længere tid end først antaget.

Thomas Delaney måtte lade sig udskifte kort før pausen i VM-premieren mod Tunesien. Foto: Lars Poulsen

I første omgang lød meldingen ellers, at Thomas Delaney ville være ukampdygtig i fire uger, men den prognose endte ikke med at holde stik for den rutinerede danske stjerne.

Det endte kun med et blive lidt til 45 minutters VM for danskeren. Skaden opstod i forbindelse med en hård tackling i opgøret mod Tunesien, hvor han kort før pausefløjt måtte lade sig afløse af Mikkel Damsgaard.

Ikke lang tid efter måtte Delaney se sig nødsaget til at forlade landsholdslejren i Qatar.

Thomas Delaney kæmpede forinden VM med spilletiden i det spanske og er derfor også blevet rygtet væk i det kommende transfervindue.

Her har flirten med FC København også været tydelig, ligesom Ekstra Bladet har kunnet fortælle, at der er løbende kontakt mellem Delaney og de danske mestre, som han tørnede ud for fra 2009 til 2016.

Det vides ikke, om skaden, ender med at få betydning for, hvorvidt Delaney ender med at skifte klub i januar.

Den danske landsholdsspiller har kontrakt med Sevilla frem til sommeren 2025.

