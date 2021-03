Skidt nyt for Braithwaite: Agüero klar til skifte

En ny præsident i Barcelona betyder oftest løfter om at hente bestemte spillere.

Sådan er det ikke denne gang, hvor Joan Laporta netop er blevet valgt til ny præsident efter den utidige afgang fra Josep Maria Bartomeu.

Alligevel har Laporta indledt jagten på endnu en profil, og ifølge den spanske sportsavis AS peger pilen på Sergio Agüero.

Klubben fattes penge og har derfor ikke råd til at hente dyre stjerner, men den 32-årige argentiner har kontraktudløb i Manchester City til sommer og kan derfor hentes på en fri transfer.

Ifølge AS er alt på plads for Agüero, der har fået tilbudt en toårig kontrakt, men da Laporta endnu ikke officielt har tiltrådt præsident-embeddet, kan papirerne ikke underskrives.

Hvis Agüero efter planen kommer til Camp Nou - i øvrigt sammen med klubkammerat Èric García - vil det være endnu et slag i hovedet på Martin Braithwaite. Danskeren kæmper i forvejen med spilletid og er kun startet inde i 5 af 16 kampe i år. En klar sammenhæng med det forhold at Ousmane Dembéle er vendt tilbage efter skade.

Martin Braithwaite har ikke fået meget spilletid i 2021, hvor han primært har været benyttet som indskifter. Foto: Albert Gea/Reuters/Ritzau Scanpix

Sergio Agüero var inden tiden i Manchester City en profil i La Liga, hvor han i fem år scorede mål på samlebånd for Atlético Madrid. Det har han også gjort i Premier League, men han har haft det svært i denne sæson, der har været martret af skader og sygdom.

Der spekuleres også i, at Lionel Messi er en nøgleperson i forhold til skiftet.

Han har nemlig også kontraktudløb til sommer, men ankomsten af landsmand Agüero kan overbevise Messi - der sidste år var tæt på at forlade klubben - til at blive og formentlig skrive under på karrierens sidste kontrakt.

Tidligere har præsident Laporta udvist interesse for Erling Haaland. Den transfer står fortsat på ønskelisten, da den i givet fald først skal være fra sommeren 2022. Så der er tid for Laporta til at rekonstruere klubbens økonomi og fremskaffe den nødvendige kapital.