Skidt nyt for Braithwaite: Konkurrent melder sig klar

Egentlig var sæsonen ovre for Luis Suárez, og skaden hos den uruguaynske angriber var stærkt medvirkende til, at Martin Braithwaite endte i FC Barcelona.

For at få lov at hente den danske landsholdsspiller skulle Barça nemlig dokumentere, at hverken Luis Suárez eller Ousmane Dembélé ville nå at blive klar i denne sæson - og det var de heller ikke blevet under normale omstændigheder.

Men coronakrisen har vendt op og ned på hverdagen i hele verden og kan nu også indirekte være skyld i, at Martin Braithwaite får endnu sværere ved at få spilletid i FC Barcelona.

For 33-årige Luis Suárez er godt på vej tilbage efter sin knæoperation, og med en sæson, der kommer til at strække sig det meste af sommeren, forventer han at kunne bidrage på banen for den spanske storklub.

I et interview med uruguayanske Channel 10, som Marca citerer, fortæller 33-årige Suárez, at han er begyndt at træne igen og er klar til at være en del af holdet, når sæsonen genoptages på et tidspunkt:

- Det går strålende. Jeg er allerede begyndt at løbe. Når jeg vender tilbage, vil jeg kunne træne sammen med holdet.

Uden Luis Suárez, der i januar var igennem en operation, har det knebet noget med målene for FC Barcelona.

Kun i to ud af otte ligakampe i 2020 er det blevet til over to scoringer, og nytilkomne Braithwaite venter fortsat på sit første mål for klubben.

Barça har et forspring til Real Madrid på to point. Der resterer 11 runder i La Liga.

