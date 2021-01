Skørt kompleks: FEM mand har fejlet

Hvad har Martin Braithwaite, Lionel Messi, Ousmane Dembélé, Miralem Pjanic og Antoine Griezmann til fælles?

Jo, de har såmænd allesammen brændt et straffespark for Barcelona - i denne sæson.

En af de mest oplagte chancer er altså knapt så oplagt for spillerne i den spanske storklub, der har en skræk-statistik med kun 58% udnyttelse fra 11 meter-pletten.

Lionel Messi er faktisk den eneste, der kan trække gennemsnittet op med fem ud af seks forsøg, der er sat i nettet.

I pokaldramaet mod absolut upåagtede UE Cornella fra tredjebedste række blev to straffespark brændt og træner Ronald Koeman var godt rystet over den ringe udnyttelse.

- Jeg forstår det ikke, for vi har spillere, der kan score. Det kan være skræmmende, men jeg ved virkelig ikke hvorfor. Barça-spillere kan ikke misse to straffe, det er ikke seriøst, siger han.

Han pointerer desuden, at det jo burde være nemmere at score, da der ikke er noget pres fra lægterne for tiden.

Der var da også hug til flere Barcelona-spillere, blandt andet Braithwaite, da der blev delt karakterer ud efter kampen.

Barcelona-baserede Sport giver danskeren laveste karakter sammen med straffeskurken Pjanic og angrebsmakkeren Griezmann. De får alle fem, mens forsvarer Ronald Araujo var bedst med karakteren 8.

Overskriften for esbjergenseren hed 'Meget diskret', selvom han fik lov at lukke opgøret med sin 2-0-scoring.

Det har tidligere været fremme, at Braithwaite var ude i kulden på grund af sit missede straffespark - læs mere her

