Skræmmende tal: Dømt ude!

For den danske landsholdsangriber Martin Braithwaite begynder sæsonen nu rigtigt for ham efter en lang skadespause og dernæst et transfervindue, der lige skulle lukkes i. Nu ved han, hvad han har at gøre med i Barcelona.

Og konkurrencen er bestemt ikke blevet mindre. Både Ferran Torres,Pierre-Emerick Aubameyang og hans tidligere Middlesbrough-holdkammerat Adama Traore er kommet til i løbet af januar.

Derfor peger den store, spanske sportsavis Marca nu på, at den bedste mulighed for danskeren er pladsen som central angriber. Det er dog ikke noget, som avisens læsere tror meget på.

I en afstemning, hvor man kan sætte tre krydser for de ni offensivspillere, der er i Barca-truppen, så er det kun blevet til én procent af stemmerne til Braithwaite. I skrivende stund har over 21.000 stemt.

Derimod er det netop de tre førnævnte nyindkøb, der scorer højest. Det er tilmed en afstemning, hvor Ansu Fati ikke er med grundet sin skade.

Selv har Martin Braithwaite gjort meget ud af at fortælle, at hans rolle under den nye Barcelona-cheftræner Xavi Hernandez er ganske stor, men det skal også med, at det er sagt inden de offensive forstærkninger kom ind.

Hård dom over Braithwaite

