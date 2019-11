Skrev historie for Spanien: Nu siger han stop

Den mest scorende spiller på det spanske fodboldlandshold stopper karrieren.

Det meddeler David Villa, der lægger støvlerne på hylden efter denne sæson i japanske Vissel Kobe.

37-årige David Villa, som fortalte nyheden onsdag på et pressemøde i Kobe, nåede at score 59 mål for Spanien, og det er fortsat flest af alle.

I løbet af karrieren nåede David Villa at spille for Zaragoza, Sporting Gijón, FC Barcelona, Atlético Madrid og Valencia i Spanien.

Det blev også til en periode i australske Melbourne City og et længere ophold i MLS-klubben New York City FC.

- Jeg har tænkt på det her i lang tid. Beslutningen er truffet efter mange diskussioner med min familie og folk omkring mig.

- Jeg har haft et ønske om selv at tage beslutningen om at stoppe og ikke være tvunget til at tage den, siger David Villa ifølge AFP.

David Villa nåede at deltage i tre VM-slutrunder, og han var med til løfte VM-trofæet i 2010 med Spanien. Desuden vandt han også EM i 2008.

Mest kendt var David Villa nok for tiden i Barcelona, hvor han blandt andet var med til at vinde to spanske mesterskaber og en Champions League-titel.

I Vissel Kobe, hvor Michael Laudrup også har spillet, blev David Villa holdkammerat med den spanske fodboldlegende Andrés Iniesta og den tyske angriber Lukas Podolski.

Men den japanske klub fik aldrig den helt store succes med de mange stjerner.

Lige nu er Vissel Kobe nummer 10 efter 31 kampe i den bedste japanske liga, og David Villa har scoret 12 gange i 26 kampe for klubben i denne sæson.

David Villas sidste ligakamp for Vissel Kobe spilles 7. december.

