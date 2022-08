Skrid, Martin! Dansk landsholdsprofil får intet nummer

Døren er dér, og du lukker den bare, når du er helt ude.

Meldingen til Martin Braithwaite i FC Barcelona er ikke til at tage fejl af; Han indgår ikke i fremtidsplanerne, og han skal ud af vagten. Gerne inden for de næste ugers tid, inden august bliver til september.

Seneste vink med en vognstang er cheftræner Xavis beslutning om ikke at tildele ham og Samuel Umtiti et trøjenummer.

Legenden med ansvaret kunne lige så godt have sparket ham over benet, mens han råbte 'uuuuud!'

Det er avisen Sport, der beretter om beslutningen.

Mindst lige så interessant er den forhandling, der foregår mellem parterne. For dels ønsker danskeren ikke at forlade FC Barcelona. Han er overbevist om, at han fortsat kan gøre sig gældende og vil slås for en plads i truppen.

Det er ikke samme overbevisning, ledelsen i klubben har.

Mundo Deportivo, regionens anden store sportsavis, der mandsopdækker FC Barcelona, skriver, at storklubben har tilbudt Braithwaite en årsløn for at rive kontrakten i stykker. En kontrakt der ellers løber to år endnu.

Men det er angiveligt heller ikke godt nok for Braithwaite, der har tilbudt at forlade klubben, hvis han får begge års lønninger med på vej ud af døren.

Selvsamme spanske medier mener at vide, at de to saudiarabiske klubber Al Nassr og Al Shabab har givet Martin Braithwaite et tilbud om en kontrakt. De spanske klubber Getafe, Rayo Vallecano og Celta Vigo har angiveligt også henvendt sig.

