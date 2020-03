Skriver Barça-historie: Første gang i 45 år

For første gang siden 1974/1975 scorer Barcelona ikke et eneste mål i de to ligakampe mod Real Madrid

I tiden med Cristiano Ronaldo og Lionel Messi på hver deres hold, der var årets sikreste væddemål at forudse begge hold på måltavlen i de indbyrdes kampe mellem Real Madrid og Barcelona.

I denne sæsons første Clásico spillede de to klubber 0-0 for første gang i 17 år, og da søndag aftens opgør i Madrid endte med 2-0-sejr til hjemmeholdet, så måtte catalanerne igen gå målløse fra banen.

Ifølge Kicker er det første gang i 45 år, at Barcelona går fra banen uden at have scoret et eneste mål i sæsons to Clásicos i ligaen.

Senest det skete var tilbage i sæsonen 1974/1975, hvor Barcelona tabte 0-1 ude og spillede 0-0 hjemme. Det var dengang hollandske Rinus Michels var træner, og Barcelona kun blev nummer tre lige efter Zaragoza, mens Real Madrid løb med mesterskabet.

Lionel Messi mister rekord til Vinicius. Foto: JAVIER SORIANO/Ritzau Scanpix

Slår Messi-rekord

I søndagens opgør kom Real Madrid til gengæld på tavlen efter 71 minutter, da brasilianske Vinicius fik scoret.

Og med sine 19 år og 233 dage bliver han den yngste spiller i dette årti til at score i kampen mellem Real Madrid og Barcelona.

Ifølge Opta snupper Vinicius rekorden fra selveste Lionel Messi, der tilbage i 2007 var 19 år og 259 dage, da han scorede mod Real Madrid.

Danske Martin Braithwaite gjorde sig også bemærket i søndagens storkamp - læs her, hvad de spanske aviser skriver om ham.

