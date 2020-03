Skuffet Braithwaite: Forventede at vinde

FC Barcelona havde mulighederne for at vinde søndagens store fodboldopgør i Spanien mod Real Madrid, men sådan gik det ikke, og det må man bare acceptere. Det siger Barcelonas danske nyindkøb, Martin Braithwaite.

- De vandt 2-0, og vi er skuffede, fordi vi er Barcelona og forventer at vinde, hver gang vi går på banen, siger Braithwaite til FC Barcelonas hjemmeside.

Danskeren blev skiftet ind med cirka 20 minutter tilbage, og kort tid efter var han tæt på at score.

- Nogle gange i livet må man sige, at det er deres tur. Vi havde vores chancer i dag, og det havde de også. Selvfølgelig er vi ikke glade lige nu, men at være et stort hold drejer sig også om at kunne komme tilbage, og vi vil fortsætte med at arbejde hårdt, siger Braitwaite.

FC Barcelonas træner, Quique Setien, erkender, at hans hold havde svært ved at håndtere det pres, som Real Madrid lagde på modstanderne.

- De lagde virkelig tryk og pres på os. Vi forsøgte at flytte bolden hurtigt for at undgå presset, men det er ikke nemt mod den slags spillere, siger han ifølge Marca.com.

Især i anden halvleg havde Barcelona svært ved at holde styr på Real Madrids spillere.

- Det er ikke nemt at angribe og forsvare på samme tid, siger Setien.

- Vi kontrollerede tingene i første halvleg, men derefter var nogle upræcise afleveringer og tabte bolde, siger han.

Forsvarsspilleren Sergio Busquets mener, at FC Barcelona har et problem, når spillerne bliver presset højt oppe på banen.

- Vi ved ikke, hvordan vi skal føre bolden frem fra forsvaret, når de presser os mand mod mand. Vi er ikke det mest defensive eller det mest fysiske hold, siger han ifølge Marca.

- Vi havde en rigtig god første halvleg, men det ændrede sig i anden halvleg.

Real Madrid scorede de to mål i slutningen af kampen, og fortrænger med sejren FC Barcelona fra førstepladsen i den spanske liga.

Se også: Raser mod TV2-kanal: 'Amatører'

Se også: Barcelona taber El Clásico - Braithwaite uheldig ved første mål

Se også: Uenighed om Braithwaite