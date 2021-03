Skylder spillerne 500-600 millioner

Ligesom mange andre klubber har coronakrisen haft en hård påvirkning på FC Barcelonas økonomi. Det har endda været så alvorligt, at en konkurs var faretruende tæt på tidligere på sæsonen.

Det fortæller Carles Tusquets, som var midlertidig præsident i klubben mellem Josep Maria Bartomeu og den nyvalgte Joan Laporta. Han fortæller i et interview med den catalanske sportsavis Sport, hvordan situationen var.

Her kommer han blandt andet ind på, hvor afgørende det var for klubben, at man fik lavet en aftale om lønnen, som man har skubbet frem til sommer.

- Vi ville ikke have været i stand til at betale lønningerne i januar. Og hvis man ikke betaler dem, så kan man få bøder for det. Som administratorer var vi forpligtet til at beskytte klubben fra konkurs - og det undgik vi, lyder det fra Tusquets, som kan se, at gælden er på omkring 4,4 milliarder kroner, når man trækker de penge, som andre skylder Barcelona fra.

Han peger desuden på, at man nu skylder spillerne mellem 500 og 600 millioner kroner, som spillerne skal have i løn til juni. I den forbindelse takker han da også klubbens cheftræner Ronald Koeman for at gå forrest som et godt eksempel.

- Jeg vil gerne sige hvor taknemmelig jeg er for de ansattes indsats. Særligt Koeman for, hvordan han har gjort. Han var den første til at sige 'betal mig, når det er godt for klubben', fortæller Tusquets.

Han kommer endvidere ind på, at lønningerne i klubben steg meget efter Neymar forlod klubben. I det hele taget er lønningerne for de største spillere enorm rundt om i Europas største ligaer.

Kanontid - Blume viser storform

Sejren forduftet igen: Forbandelse over Kevins bil

TV-fodbold uden VAR? Alle 2. divisionskampe kan ses live i Ekstra Bladet+

- Hellere Bendtner-offside end VAR