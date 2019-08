Slår Messi: Barça-komet er den yngste i 78 år

Da Anssumane Fati søndag aften kom på banen for Barcelona, blev han den yngste Barça-spiller, der har betrådt græstæppet på Camp Nou siden 1941 i en kamp.

Med sine 16 år og 298 dage er han kun overgået af Vicenç Martínez, der i en alder af 16 år og 280 dage kom på banen mod selveste Real Madrid for 78 år siden. Lionel Messi fik debut som 17-årig, og dermed slår Fati ham.

Man kan håbe for Fati, at han klarer det bedre end Martínez, der blot nåede at trække den rød-blå trøje over hovedet fem gange.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Fati fik 14 minutter på banen. Foto: Ritzau Scanpix / Josep Lago

Se også: Hattrick i Bayern München-sejr

Ikke planen

Fati stammer fra Guinea Bissau, men har siden 2013 været tilknyttet catalonieres talentakademi, La Masia.

Da kampen lørdag mod Betis blev spillet om aften, skulle Fati have tilladelse af en forældre, før han kunne spille. Reglerne i La Liga foreskriver nemlig, at mindreårige ikke må deltage i aftenkampe uden tilladelse fra forældrene.

Det var da heller ikke planlagt, at Fati skulle have sin debut på topplan i så ung en alder, men skader på førsteholdet har banet vejen fra angriberen.

Således er Lionel Messi, Luis Suarez og Ousmane Dembele ude med skader, mens Malcom og Coutinho har forladt klubben til fordel for henholdsvis Zenit Skt. Petersborg og Bayern München.

Se også: Kæmpe Real-nedtur: - Det gør ondt

Real Madrid var der også

Skal man tro Fatis far, Ansu, kunne knægten sagtens have endt i en anden spansk klub.

- Vi var i Sevilla, og Real Madrid havde et bedre tilbud end Barcelonas. Men de (Barcelona, red.) kom til mit hus og overbeviste mig, siger han ifølge AS og fortsætter:

- Albert Puig (daværende direktør i La Masia, red.) kom og fortalte, at min søn skulle underskrive med Barcelona.

Se også: Griezmann stråler på Camp Nou i Messis fravær

Hyldet af Messi

Barcelonas største stjerne, Lionel Messi, der ikke selv var i kamp lørdag aften, delte efter kampen en besked med debutanten på sin Instagram-profil.

'God kamp af alle, første tre point i La Liga og meget glad for at se drengene opfylde deres drømme om at komme på førsteholdet og få debut på Camp Nou i en officiel kamp.'

Dertil har han delt et billede, hvor han omfavner Fati. Et billede, der i skrivende stund har fået mere end fem millioner likes.

Se også: Katastrofe for storhold: Stopper det Neymar?

Se også: Historisk ændring i Liverpool

Se også: Tøffe overrasker: - Her er mit Superliga-man crush