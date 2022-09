Slår transfer-rekord

Pernille Harder er ikke længere verdens dyrest-købte kvindelige fodboldspiller. FC Barcelonas transfersum for Keira Walsh overgår Harders rekordbeløb, og det er landsholdsanføreren glad for

1,6 milliarder kroner.

Så meget måtte den franske storklub Paris Saint-Germain lægge på bordet for overgangen af den brasillianske fodboldstjerne Neymar, der blev historiens dyreste mandlige fodboldspiller.

Tidligere kunne Pernille Harder bryste sig af at være den hidtil dyreste kvinde med en transfersum på omtrent to millioner kroner, men nu er det officielt, at danskeren ikke længere er på toppen af den kvindelige transferskammel.

Kvinden, der overgår den danske landsholdsanfører, er den 25-årige engelske Keira Walsh, der længe har været på vej til FC Barcelona. Nu er transferen endelig blevet en realitet, det melder klubben på sin hjemmeside.

Ifølge flere engelske medier, heriblandt The Guardian, har den catalanske storklub med købet af den engelske playmaker overgået den tidligere transferrekord, der fik Pernille Harder til Chelsea i 2020.

Klubben betaler cirka tre millioner kroner for den engelske landsholdsspiller, altså én million mere end Londonklubben gav for Harder.

Walsh har skrevet under på en treårig kontrakt med Barcelona.

Keira Walsh var en vigtig del af det engelske landsholds succes ved EM-slutrunden på hjemmebane. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Men det gør ikke Pernille Harder noget at afstå titlen som verdensrekordindehaver. Faktisk er den danske landsholdsanfører begejstret for transferen.

- Det er så fint. Jeg er glad for, at transferbeløbene bliver ved med at stige, siger Harder til Daily Mail.

- Jeg tror, at det er godt, at mængden af penge i sporten er stigende.

- Fordi det viser, at kvindefodbold er i fortsat udvikling.

Den danske landsholdsdarling Pernille Harder har indtil videre lavet 70 mål i de rød-hvide trøjer. Foto: Johnny Pedersen/Ritzau Scanpix

Det er faktisk ikke hverdag, at de kvindelig fodboldspillere bliver købt fri af deres kontrakter. Som regel sker det, at spillerne bliver i deres respektive klubber kontrakten ud, før et forestående skifte finder sted.

Derfor tænker Pernille Harder mindre på den tabte rekordtitel og mere på en tendens, hun kærkomment håber fortsætter.

- Det er et godt tegn for kvindefodbold, at spillere ikke længere skal vente på, at deres kontrakter udløber, før de bliver solgt.

- Så kan klubberne rent faktisk også begynde at få økonomisk gavn af deres spillere.

Ikke nok med stigende pengebeløb, så er medie- og fanopmærksomheden stigende i den kvindelige fodboldverden.

Senest da de danske landsholdskvinder tog imod det brasilianske kvindelandshold, var der 20.000 fodboldfans til stede i Parken til at tiljuble og overvære Harder & co. 2-1 sejr over sydamerikanerne.

